Біля Британії перехопили російські бомбардувальники
Британські військові літаки перехопили російські бомбардувальники, що наблизились до повітряного простору країни.
Про це повідомляють британські ЗМІ.
За інформацією Reuters, 31 жовтня були підняті у повітря британські винищувачі Typhoon як запобіжний захід від потенційного вторгнення на територію країни підозрілих літаків, імовірно російських.
За даними Mirror, цей інцидент стався близько 11-ї години за місцевим часом. До берегів Британії наближалися 2 російські стратегічні бомбардувальники.
"Міністерство оборони Росії сьогодні підтвердило, що два його літака перебувають над Норвезьким морем", - йдеться в повідомленні.
Євген Кізілов, УП