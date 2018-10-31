Біля Британії перехопили російські бомбардувальники

Британські військові літаки перехопили російські бомбардувальники, що наблизились до повітряного простору країни.

Про це повідомляють британські ЗМІ.

За інформацією Reuters, 31 жовтня були підняті у повітря британські винищувачі Typhoon як запобіжний захід від потенційного вторгнення на територію країни підозрілих літаків, імовірно російських.

За даними Mirror, цей інцидент стався близько 11-ї години за місцевим часом. До берегів Британії наближалися 2 російські стратегічні бомбардувальники.

"Міністерство оборони Росії сьогодні підтвердило, що два його літака перебувають над Норвезьким морем", - йдеться в повідомленні.

Євген Кізілов, УП