Біля Британії перехопили російські бомбардувальники

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Середа, 31 жовтня 2018, 18:35

Британські військові літаки перехопили російські бомбардувальники, що наблизились до повітряного простору країни.

Про це повідомляють британські ЗМІ.

За інформацією Reuters, 31 жовтня були підняті у повітря британські винищувачі Typhoon як запобіжний захід від потенційного вторгнення на територію країни підозрілих літаків, імовірно російських.

За даними Mirror, цей інцидент стався близько 11-ї години за місцевим часом. До берегів Британії наближалися 2 російські стратегічні бомбардувальники.

"Міністерство оборони Росії сьогодні підтвердило, що два його літака перебувають над Норвезьким морем", - йдеться в повідомленні.

Євген Кізілов, УП

Теми: Росія Велика Британія авіа армія
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