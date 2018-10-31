Возле Британии перехватили российские бомбардировщики
Среда, 31 октября 2018, 17:35
Британские военные самолеты перехватили российские бомбардировщики, которые приблизились к воздушному пространству страны.
Об этом сообщают британские СМИ.
По информации Reuters, 31 октября были подняты в воздух британские истребители Typhoon в качестве меры предосторожности от потенциального вторжения на территорию страны подозрительных самолетов, вероятно российских.
По данным Mirror, этот инцидент произошел около 11 часов по местному времени. К берегам Британии приближались 2 российских стратегических бомбардировщика.
"Министерство обороны России сегодня подтвердило, что два его самолета находятся над Норвежским морем", - говорится в сообщении.
Евгений Кизилов, УП