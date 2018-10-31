Возле Британии перехватили российские бомбардировщики

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Среда, 31 октября 2018, 18:35

Британские военные самолеты перехватили российские бомбардировщики, которые приблизились к воздушному пространству страны.

Об этом сообщают британские СМИ.

По информации Reuters, 31 октября были подняты в воздух британские истребители Typhoon в качестве меры предосторожности от потенциального вторжения на территорию страны подозрительных самолетов, вероятно российских.

По данным Mirror, этот инцидент произошел около 11 часов по местному времени. К берегам Британии приближались 2 российских стратегических бомбардировщика.

"Министерство обороны России сегодня подтвердило, что два его самолета находятся над Норвежским морем", - говорится в сообщении.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Росcия Великобритания авиа армия
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