МЗС Німеччини визначає офіційну позицію щодо ситуації в Азовському морі - ЗМІ

Ситуація в Азовському морі та Керченській протоці буде новою темою у двосторонніх перемовинах канцлерки Німеччини Ангели Меркель з президентом України Петром Поршенко під час її візиту до Києва.

Про це повідомляє ВВС News Україна із посиланням на близькі до німецького МЗС джерела.

За інформацією видання, у МЗС Німеччини зараз опрацьовують офіційну позицію щодо ситуації в Азовському морі.

Питання в тому, чи офіційний Берлін розглядатиме Азовське море як внутрішнє море двох країн. У його акваторії Росія не має права обмежувати свободу судноплавства, затримуючи комерційні судна на шляху до українських портів.

Одним із головних питань на завтрашніх переговорах буде перспектива формування миротворчої місії для Донбасу.

Меркель та Порошенко у Києві також мають обговорити наслідки для України будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Як відомо, 6 місяців тому Росія запровадила новий режим інспекції суден, які прибувають з або до українських портів у Азовському морі.

Це призвело до значних затримок і збільшення витрат з боку українських експортерів та суден, які курсують під прапорами країн ЄС.

Разом з цим Росія почала перекидання військових суден до Азовського моря у значній кількості, і Україна відповіла нарощуванням військових можливостей.

Європейська правда