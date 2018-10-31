Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД Германии определяет официальную позицию относительно ситуации в Азовском море - СМИ

Среда, 31 октября 2018, 17:54

Ситуация в Азовском море и Керченском проливе будет новой темой двусторонних переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Украины Петром Поршенко во время ее визита в Киев.

Об этом сообщает BBC News Украина со ссылкой на близкие к немецкому МИД источники.

По информации издания, в МИД Германии сейчас прорабатывают официальную позицию относительно ситуации в Азовском море.

Вопрос в том, будет ли официальный Берлин рассматривать Азовское море как внутреннее море двух стран. В его акватории Россия не имеет права ограничивать свободу судоходства, задерживая коммерческие суда на пути в украинские порты.

Одним из главных вопросов на завтрашних переговорах будет перспектива формирования миротворческой миссии для Донбасса.

Меркель и Порошенко в Киеве также должны обсудить последствия для Украины строительства газопровода "Северный поток-2".

Как известно, 6 месяцев назад Россия ввела новый режим инспекции судов, прибывающих из или в украинские порты в Азовском море.

Это привело к значительным задержкам и увеличению расходов со стороны украинских экспортеров и судов, курсирующих под флагами стран ЕС.

Вместе с этим Россия начала переброску военных судов в Азовское море в большом количестве, и Украина ответила наращиванием военных возможностей.

Европейская правда

Темы: ГерманияАзовское море
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Германия
Германия отказалась от создания центра по ремонту танков Leopard в Польше - СМИ
В Германии подтвердили, что не передадут Украине ракеты Taurus
Германия дает Украине в помощь то, что сейчас в приоритете – Писториус
Последние новости
12:05
Президент Гарвардского университета обвинили в плагиате
11:53
фото"Почти невозможно": нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов
11:34
Рождественская премьера: Киевская опера возвращает балет Кос-Анатольского "Соячье крыло"
11:33
WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
Все новости...
Реклама: