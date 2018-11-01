Луценко назвав санкції піар-ходом Кремля і згадав про Гітлера

Генеральний прокурор Юрій Луценко не вбачає сенсу зважати на санкції, запроваджені Росією проти 322 громадян та 68 компаній України.

Про це він сказав, виступаючи перед студентами Українського католицького університету.

"Як на мене, це чистий піар-хід російського керівництва для створення серед підданих російської імперії враження, що вони ще щось можуть у цьому світі", – заявив Луценко на прохання прокоментувати запровадження санкцій.

"Якщо Путіну завадив цей (український – ред..) список – це предмет гордощів для нас. Якщо він думає, що когось цим (відповіддю) налякає – навряд чи", – додав він.

Генпрокурор зізнався, що перевірив, чи є він у санкційному списку: "І з задоволенням побачив, що є. Значить, я на правильному шляху"

"На територію Російської Федерації я не заїжджав, здається, з '90-х років – і якось не планую відвідувати цю імперію, яка фактично оголосило війну цивілізованому людству", – парирував він.

У міжнародному плані, за словами Луценка, йому вже дошкуляли.

"Якщо я є в списку неугодних Путіна або Януковича, або їм подібних діячів – для мене це просто предмет зайвого внутрішнього переконання, що ми все робимо правильно", – сказав генпрокурор.

"Я сильно не надавав би значення цьому списку. Я думаю, він не вартий того, щоб Україна всерйоз його обговорювала. Ми на своїй землі, на своєму законі, у своїх правах – і що думає про це кремлівська кліка, мене менш за все цікавить. Принаймні доти, доки вони не покинуть нашої території", – додав він

На думку Луценка, після того можливі якісь міжнародні стосунки, а "до того часу ми у стані війни".

"Про що говорив, умовно кажучи, Гітлер – абсолютно не цікавило Черчіля. Про що заявляв Гіммлер або Гебельс – абсолютно не цікавило Рузвельта, він був у своєму праві, захищаючи свою цивілізацію. Я так само", – зазначив він.

Документом запроваджуються спеціальні економічні заходи щодо 322 фізичних осіб та 68 юридичних осіб. Йдеться про замороження рахунків, цінних паперів і майна на території Росії, а також про заборону на виведення капіталу за межі РФ

До списку санкцій потрапили син президента Олексій Порошенко, який є депутатом Верховної Ради, і різні високопосадовці. Є у списку і генпрокурор Юрій Луценко, хоча його дружини Ірини, яка є нардепом і представником президента у Верховній Раді, у списку немає.

У червні 2018 року президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо запровадження санкції до 14 фізичних осіб і 30 юридичних осіб із Росії.