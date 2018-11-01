У Путіна відреагували на ініціативу Лукашенка щодо супроводу "виборів" в ОРДЛО

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що бойовики окупованих районів Донецької та Луганської областей повинні самі вирішити питання про контроль "виборів" з боку Білорусі.

Про це він сказав, коментуючи заяву білоруського президента Олександра Лукашенка про те, що Мінськ готовий взяти на себе супровід незаконних "виборів" на Донбасі та забезпечити контроль російсько-українського кордону, передає РБК.

За його словами, так зване "керівництво" ОРДЛО має визначити "доречний" режим контролю.

Що стосується контролю кордону, то Пєсков також заявив про необхідність зрозуміти, наскільки бойовики окупованих територій Донбасу готові до реалізації подібної ініціативи.

31 жовтня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ може взяти на себе відповідальність за забезпечення миру на сході України і супроводжувати "вибори" на Донбасі, якщо буде впевнений, що світові гравці не планують робити Україну ареною для протистояння Росії.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що заради миру Білорусь готова включитися в конфлікт між Україною і Росією.