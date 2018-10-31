Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що може взяти на себе відповідальність за забезпечення миру на сході України і супроводжувати "вибори" на Донбасі, якщо буде впевнений, що світові гравці не планують зробити Україну ареною для протистояння Росії.

Про це він сказав під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки в Мінську.

За його словами, мінські переговори щодо Донбасу не дають результату вже багато років.

Причиною тому, на думку Лукашенка, є те, що на Донбас "йдуть поставки протизенітної, ракетної та летальної зброї", що і наближає "радикальний сценарій".

"За нашими даними, завозять сучасну зброю, яка здатна вести протиелектронну боротьбу не тільки на землі, але і в космосі, нейтралізують всякі супутники і інші засоби. Залишилося тільки ядерну зброю туди завезти, і війна забезпечена", - заявив він.

Білоруський президент зазначив, що його країна прийняла понад 160 тисяч переселенців з України і забезпечила їх всім необхідним.

"Я ось іноді дивлюся, як ви, європейці, сперечаєтеся, де розмістити тисячу-другу біженців з регіону, який ви розворушили. А тут 160 тисяч!", - дорікнув він.

Лукашенко зазначив, що необхідно вести пошук рішення по розміщенню миротворців на Донбасі і активізувати роботу в нормандському форматі, хоча це навряд чи дасть результат.

"Білорусь невелика держава. І ми хочемо внести свою лепту у вирішення тих чи інших конфліктів. Що ми, в принципі, вже робимо. Але ми хочемо відчувати нашу велику затребуваність з боку великих світових гравців ", - сказав Лукашенко.

Він ще раз акцентував, що не напрошується на роль миротворця або посередника.

"У нас з Україною, як і з росіянами, все переплетено. Навіть мої прапредки народилися в Україні. Практично конфлікт на нашій землі, навіть не біля нашого порогу. Тому ми так стурбовані цією ситуацією ", - сказав Лукашенко.

"Ми можемо взяти на себе відповідальність за забезпечення миру на сході України і контроль на російсько-українському кордоні. А також супроводжувати проведення виборів на Донбасі, виходячи з розуміння того, що ці регіони є невід'ємною частиною України", - заявив президент Білорусі.

Він додав, що це обдумане рішення і не варто його відразу відкидати.

Він звернувся до представника України, зазначивши, що той свердлить його поглядом і додав, що не планує "випендрюватися", а виходить з "великої поваги" до українців.

Також Лукашенко акцентував, що його країна готова вплутатися в конфлікт, якщо буде впевнена, що "основні світові гравці хочуть миру, а не розігрівати ситуацію і зробити Україну опорною точкою протистояння або протидії проти Росії і Білорусі".

Він запропонував не шукати зараз винних у війні на Донбасі, а залишити це дітям, які, через тисячу років, якщо захочуть, розберуться, хто мав рацію, подивившись на все через призму історії.

Також, за його словами, до переговорів по Донбасу необхідно залучити всі зацікавлені сторони і, якщо не вдасться залучити США, то успіху не буде.

Президент Білорусі додав, що боїться, що в майбутньому, якщо рівень агресії буде наростати, його країна може стати буфером між Росією і НАТО.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що заради миру Білорусь готова включитися в конфлікт між Україною і Росією.