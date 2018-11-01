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Суд залишив Вишинського у СІЗО до кінця року

Четвер, 1 листопада 2018, 13:19

Херсонський міський суд продовжив до 28 грудня термін утримання під вартою керівнику "РИА Новости Україна" Кирилу Вишинському.

Про це "Українській правді" повідомив його адвокат Андрій Доманський. 

Він зазначив що таке рішення суд виніс у четвер, 1 листопада, задовольнивши клопотання сторони обвинувачення.

Українські правоохоронці затримали Вишинського в Києві 15 травня 2018 року. Йому оголосили про підозру у кримінальному провадженні, відкритому за ч.1 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

17 травня Херсонський міськсуд обрав Вишинського запобіжний захід у вигляді арешту. 6 липня прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що Вишинському повідомили про ще одному підозру: в незаконному зберіганні зброї і боєприпасів.

Херсонський суд вже кілька разів продовжував Вишинському термін утримання під вартою, а апеляційний суд підтверджував ці рішення.

Українська правда

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Теми: Вишинськийсударешт
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