Путін призначив Вишинського членом ради з прав людини

Президент Росії Володимир Путін ввів головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського, якого Україна видала Росії в рамках обміну "35 на 35", до складу ради з прав людини.

Джерело: російське видання ТАСС

Дослівно: "Президент РФ Володимир Путін ввів до складу ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини чотирьох нових учасників, в тому числі Кирила Вишинського".

Що було раніше: 7 жовтня Вишинського призначили виконавчим директором МІА "Россия сегодня".

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