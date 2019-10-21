Путін призначив Вишинського членом ради з прав людини
Понеділок, 21 жовтня 2019, 18:11
Президент Росії Володимир Путін ввів головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського, якого Україна видала Росії в рамках обміну "35 на 35", до складу ради з прав людини.
Джерело: російське видання ТАСС
Дослівно: "Президент РФ Володимир Путін ввів до складу ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини чотирьох нових учасників, в тому числі Кирила Вишинського".
Що було раніше: 7 жовтня Вишинського призначили виконавчим директором МІА "Россия сегодня".
Передісторія:
- 7 вересня Вишинський в рамках масштабного обміну утримуваними особами за формулою "35 на 35" був доставлений з Києва в Москву.
- Вишинський заявив, що повернеться в Україну, щоб "довести свою невинуватість".
- Суд заарештував Кирила Вишинського у травні 2018 року за підозрою у держзраді після обшуків СБУ в офісі "РІА Новости-Україна".
- 28 серпня суд скасував рішення про арешт від 19 липня, коли Вишинському продовжили запобіжний захід на 2 місяці, і випустив його під особисте зобов'язання.
- Вишинський провів за ґратами 1 рік і 3 місяці.
- Кирила Вишинського не було у списках на можливий обмін утримуваними особами з Росією, тому що він про такий обмін не просив і не визнавав свою провину у справі про держзраду.