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Путін призначив Вишинського членом ради з прав людини

Понеділок, 21 жовтня 2019, 18:11

Президент Росії Володимир Путін ввів головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського, якого Україна видала Росії в рамках обміну "35 на 35", до складу ради з прав людини.

Джерело: російське видання ТАСС

Дослівно: "Президент РФ Володимир Путін ввів до складу ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини чотирьох нових учасників, в тому числі Кирила Вишинського".

Що було раніше: 7 жовтня Вишинського призначили виконавчим директором МІА "Россия сегодня".

Передісторія:

  • 7 вересня Вишинський в рамках масштабного обміну утримуваними особами за формулою "35 на 35" був доставлений з Києва в Москву.
  • Вишинський заявив, що повернеться в Україну, щоб "довести свою невинуватість".
  • Суд заарештував Кирила Вишинського у травні 2018 року за підозрою у держзраді після обшуків СБУ в офісі "РІА Новости-Україна".
  • 28 серпня суд скасував рішення про арешт від 19 липня, коли Вишинському продовжили запобіжний захід на 2 місяці, і випустив його під особисте зобов'язання.
  • Вишинський провів за ґратами 1 рік і 3 місяці.
  • Кирила Вишинського не було у списках на можливий обмін утримуваними особами з Росією, тому що він про такий обмін не просив і не визнавав свою провину у справі про держзраду.

"Українська правда" у Threads

Теми: ВишинськийПутінРосія
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