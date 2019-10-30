Вишинський взявся знімати пропаганду про "людей Донбасу"

Звинувачений в Україні в державній зраді екскерівник "РИА Новости Україна" Кирило Вишинський, виданий РФ в рамках обміну "35 на 35", зняв пропагандистський документальний серіал "Люди Донбасу".

Джерело "РИА Новости"

Деталі: У "вступному слові" Вишинський повторює меседж Кремля про те, що на Донбасі вже 5 років "йде громадянська війна". За його словами, розмови ведуться з "людьми Донбасу, які живуть в умовах війни".

Відзначається, що фільм складається з восьми серій. Вишинський умовно поділяє своїх співрозмовників на три групи: "екстремали", професіонали соціальної сфери і аналітики.

У першій серії проекту Вишинський веде бесіду з так званою, ректором Донецького національного університету Світланою Беспаловою. Про місце інтерв'ю не повідомляється, проте на відеозаписі жінка вимовляє фразу "у нас тут".

Беспалова називає себе представником "русского мира", який "стоїть не тільки за Донбас, а й за Росію". Вона стверджує, що вчитися в окупований Донецьк приїжджають діти з неокупованої території України і з Росії.

Що було раніше: Буквально відразу після прильоту до Росії Вишинський отримав нову посаду - виконавчим директором "Міжнародного інформагентства "Россия сегодня"". Спочатку він заявив, що повернеться в Україну, щоб "довести свою невинуватість", але пізніше заявив, що захворів і на суд до Києва не приїде.

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