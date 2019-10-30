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Вишинський взявся знімати пропаганду про "людей Донбасу"

Середа, 30 жовтня 2019, 12:23

Звинувачений в Україні в державній зраді екскерівник "РИА Новости Україна" Кирило Вишинський, виданий РФ в рамках обміну "35 на 35", зняв пропагандистський документальний серіал "Люди Донбасу".

Джерело "РИА Новости"

Деталі: У "вступному слові" Вишинський повторює меседж Кремля про те, що на Донбасі вже 5 років "йде громадянська війна". За його словами, розмови ведуться з "людьми Донбасу, які живуть в умовах війни".

 

Відзначається, що фільм складається з восьми серій. Вишинський умовно поділяє своїх співрозмовників на три групи: "екстремали", професіонали соціальної сфери і аналітики.

У першій серії проекту Вишинський веде бесіду з так званою, ректором Донецького національного університету Світланою Беспаловою. Про місце інтерв'ю не повідомляється, проте на відеозаписі жінка вимовляє фразу "у нас тут".

 

Беспалова називає себе представником "русского мира", який "стоїть не тільки за Донбас, а й за Росію". Вона стверджує, що вчитися в окупований Донецьк приїжджають діти з неокупованої території України і з Росії.

Що було раніше: Буквально відразу після прильоту до Росії Вишинський отримав нову посаду - виконавчим директором "Міжнародного інформагентства "Россия сегодня"". Спочатку він заявив, що повернеться в Україну, щоб "довести свою невинуватість", але пізніше заявив, що захворів і на суд до Києва не приїде.

Передісторія:

  • Суд заарештував КирилаВишинського у травні 2018 року за підозрою у держзраді після обшуків СБУ в офісі "РИА Новости-Україна".
  • 28 серпня суд скасував рішення про арешт від 19 липня, коли Вишинському продовжили запобіжний захід на 2 місяці, і випустив йогопід особисте зобов'язання.
  • Кирила Вишинського не було у списках на можливий обмін утримуваними особами з Росією, тому що він про такий обмін не просиві не визнавав свою провину у справі про держзраду.
  • Водночас 7 вересня Вишинський в рамках масштабного обміну утримуваними особами за формулою "35 на 35" був доставлений з Києва в Москву.

"Українська правда" в Threads

Теми: ВишинськийпропагандаРосія
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