Кучма прокоментував заяву Лукашенка про залучення США до мінського процесу

Другий президент України Леонід Кучма вважає малоймовірною можливість залучення Сполучених Штатів до переговорів щодо Донбасу у Мінську, про необхідність чого раніше заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Про це Кучма сказав журналістам у Харкові в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я не думаю, що щось з цього вийде. Але пропозиція хороша. Те, що Лукашенко виступив з такою пропозицією, - спасибі йому за це", - сказав він.

Другий президент наголосив на використанні всіх можливостей.

"Якщо є можливість ще когось запросити, - з великою радістю. Але я не думаю, що хтось ще захоче. Ви що, думаєте, що Трамп захоче? Йому треба подякувати, що Курт Волкер робить дуже велику позитивну роботу для України", - заявив Кучма.

"Але іншого нічого не буде. Вони скажуть, що ми вже беремо участь", - пояснив свою позицію він.

За його словами, сумнівно також, що до Мінського формату приєднається і ЄС.

"Якщо хоче Європейський Союз підтримати Україну, йому не треба входити в цей формат. У нього і так є можливості зробити все, що необхідно. Нехай тільки роблять", - сказав Кучма.

"Але ви бачите, які протиріччя сьогодні величезні в Європейському союзі. І сподіватися, що він призначить когось уповноваженого брати безпосередню участь, не варто", - підкреслив другий президент.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що до переговорів по Донбасу необхідно залучити всі зацікавлені сторони і, якщо не вдасться залучити США, то успіху не буде.