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Кучма прокоментував заяву Лукашенка про залучення США до мінського процесу

Четвер, 1 листопада 2018, 15:41

Другий президент України Леонід Кучма вважає малоймовірною можливість залучення Сполучених Штатів до переговорів щодо Донбасу у Мінську, про необхідність чого раніше заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Про це Кучма сказав журналістам у Харкові в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я не думаю, що щось з цього вийде. Але пропозиція хороша. Те, що Лукашенко виступив з такою пропозицією, - спасибі йому за це", - сказав він.

Другий президент наголосив на використанні всіх можливостей.

"Якщо є можливість ще когось запросити, - з великою радістю. Але я не думаю, що хтось ще захоче. Ви що, думаєте, що Трамп захоче? Йому треба подякувати, що Курт Волкер робить дуже велику позитивну роботу для України", - заявив Кучма.

"Але іншого нічого не буде. Вони скажуть, що ми вже беремо участь", - пояснив свою позицію він.

За його словами, сумнівно також, що до Мінського формату приєднається і ЄС.

"Якщо хоче Європейський Союз підтримати Україну, йому не треба входити в цей формат. У нього і так є можливості зробити все, що необхідно. Нехай тільки роблять", - сказав Кучма.

"Але ви бачите, які протиріччя сьогодні величезні в Європейському союзі. І сподіватися, що він призначить когось уповноваженого брати безпосередню участь, не варто", - підкреслив другий президент.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що до переговорів по Донбасу необхідно залучити всі зацікавлені сторони і, якщо не вдасться залучити США, то успіху не буде.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КучмаДонбасМінські угодиСШАЛукашенко
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