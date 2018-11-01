Меркель: Внутрішні переселенці повинні брати участь у виборах на Донбасі

У виборах на Донбасі, передбачених мінськими домовленостями про врегулювання ситуації на сході України, повинні мати можливість взяти участь усі внутрішні переселенці, які виїхали з цього регіону до інших областей України.

На цьому наполягає канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Під час спілкування зі студентами Київського національного університету ім. Шевченка в четвер, відповідаючи на запитання, чи можна очікувати повернення непідконтрольних територій Донбасу під контроль українського уряду через 2-3 роки, вона зазначила, що "мінські домовленості показують шлях, як цього можна досягти - досягти перемир'я насамперед, потім потрібно підготувати гідні, розумні, справедливі вибори за допомогою спостерігачів ОБСЄ".

"Звичайно, всі партії мають узяти участь у цих виборах, а також внутрішні переселенці повинні мати можливість узяти участь у цих виборах. Навіть ті, хто там більше не живе та виїхав звідти", - наголосила політик.

Меркель зазначила, що спостережна місія ОБСЄ має отримати доступ до всього регіону, а "наразі у нас із цим великі проблеми".

"І після цих виборів може з'явитися конструкція, яка представлятиме волю людей у цьому регіоні", - заявила політик.

"З Мінськими угодами ми розробили план, складний, але наразі я кращого не бачу. Метою його є, щоб Україна отримала доступ до всієї території до самого кордону з Росією", - резюмувала Меркель.

Раніше Меркель наголосила, що так звані "вибори" 11 листопада на території ОРДЛО не відповідають мінським домовленостям.

Як повідомлялося, проросійські бойовики призначили "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей на 11 листопада.