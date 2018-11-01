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Поліція затримала трьох підозрюваних у замаху на вбивство координатора С14

Четвер, 1 листопада 2018, 18:50
Поліція затримала трьох підозрюваних у замаху на вбивство координатора С14

Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у скоєнні замаху на вбивство координатора громадської організації С14 Сергія Мазура, в результаті якого був важко поранений його батько.

Про це у Facebook написав перший заступник голови Націполіції В'ячеслав Аброськін.

"Сьогодні в ході проведення спеціальних розшукових заходів поліцейськими Київської області були затримані троє осіб, які обґрунтовано підозрюються у скоєнні замаху на вбивство керівника громадської організації "С14" Сергія Мазура, в результаті якого був тяжко поранений його батько", - зазнчив Аброськін.

Він додав, що затримання підозрюваних здійснили поліцейські спільно з працівникам прокуратури Київської області.

В ніч на 10 жовтня в Борисполі у вікно квартири координатора організації С14 Сергія Мазура кинули гранату. Самого Сергія Мазура не було вдома, від вибуху постраждав його батько, який втратив багато крові.

Сергій Мазур повідомив, що "кидали гранату РГД-5". Поліція кваліфікувала вибух у квартирі Мазура як замах на вбивство.

Українська правда

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Теми: С14поліціявибух
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