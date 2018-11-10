В "АвтоЄвроСилі" заявили про створення політичної платформи

Організація "АвтоЄвроСила" прийняла рішення створювати політичну платформу – об’єднання громадських організацій.

Про це заявив голова ГО "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич в ефірі програми "Vox populi" на телеканалі ZIK.

Відповідаючи на запитання глядача про те, коли ГО "АвтоЄвроСила" перетвориться в політичну партію і хто її очолюватиме, пан Ярошевич сказав, що якщо громада організації не прийме рішення стати політичною силою, він як голова організації не буде цього робити.

"Також людям вирішувати, хто стане головою. У нас демократія, і ми вирішуємо тільки колективно. Коли ми створювали відокремлені підрозділи, ми робили головами організацій людей, яких вибирала сама громада. Ми їх призначали, і природним шляхом утворювалися лідери. І сьогодні ці лідери мають свій авторитет. Не я як голова ГО, а Рома Старченко в Харкові, Володя Станішевський в Одесі, Олександр Марцинківський у Вінниці, Олег Наконечний у Львові. Сьогодні я буду говорити від їхнього імені, але з їхньої згоди", – пояснив Ярошевич.

За його словами, вони дійшли до певної сходинки, через яку треба переступати або розвертатися і йти назад. Тому організація прийняла рішення створювати політичну платформу – об’єднання громадських організацій.

"Ми будемо встановлювати чіткі правила і політичні вимоги до влади, тому що більш ніж за два з половиною роки ми використали всі законні методи боротьби з владою за свої права", – аргументував голова ГО "АвтоЄвроСила".

На сторінці "АвтоЄвроСила" в facebook опубліковано заяву, в якій організація критикує прийняті Верховною Радою напередодні законопроекти №8487 та №8488, які знижують акцизи на розмитнення автомобілів і посилюють контроль і покарання за порушення митних правил.

"...почавши готувати законодавство, яке б унеможливило користування таким транспортом. Цей "хрестовий похід" автолобістів проти користувачів авто на єврономерах завершився вчорашнім голосуванням Законів України 8487 та 8488, які хоч створили механізм купівлі в тому числі старих авто та водночас встановили величезні акцизи через коефіцієнт віку, що робить Ауді А4 2004 року з дизельним двигуном 2.0, який коштував в Європі 3000 євро, ціною в 6372 євро", - порахували в організації.

Раніше організація вимагала внести у законопроект поправку про скасування коефіцієнту віку. За таких обставин, стверджують в "АвтоЄвроСилі", такий автомобіль коштував би 4272 євро.

Організація оголосила про нові масові акції з блокуванням руху транспорту у всіх регіонах країни і на пунктах пропуску на кордоні за країнами ЄС з вимогою до президента накласти вето на ці проекти законів.

Також в "АвтоЄвроСилі" оголосили про створення "платформи політичної дії".

"Далі ми почнемо гуртувати українців в першу Всеукраїнську громадянську платформу політичної дії "Сила Виборців", яка сформує спільне бачення України, яку мають створити наступний президент та парламент, обиремо гідних кандидатів на ці представницькі мандати, профінансує їх виборчі кампанії для приходу до влади та контролюватиме виконання взятих ними на себе зобов’язань!", - йдеться у заяві.