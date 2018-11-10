В "АвтоЕвроСиле" заявили о создании политической платформы

Организация "АвтоЕвроСила" приняла решение создавать политическую платформу - объединение общественных организаций.

Об этом заявил председатель ОО "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич в эфире программы "Vox populi" на телеканале ZIK.

Отвечая на вопрос зрителя о том, когда ОО "АвтоЕвроСила" превратится в политическую партию и кто ее будет возглавлять, господин Ярошевич сказал, что если члены организации не примут решение стать политической силой, он как глава организации не будет этого делать.

"Также людям решать, кто станет председателем. У нас демократия, и мы решаем только коллективно. Когда мы создавали обособленные подразделения, мы делали головами организаций людей, которых выбирала сама община. Мы их назначали, и естественным путем образовались лидеры. И сегодня эти лидеры имеют свой авторитет. Не я как председатель ОО, а Рома Старченко в Харькове, Володя Станишевский в Одессе, Александр Марцинковский в Виннице, Олег Наконечный во Львове. Сегодня я буду говорить от их имени, но с их согласия", - пояснил Ярошевич.

По его словам, они пришли к определенной ступени, через которую надо переступать или разворачиваться и идти обратно. Поэтому организация приняла решение создавать политическую платформу - объединение общественных организаций.

"Мы будем устанавливать четкие правила и политические требования к власти, потому что более чем за два с половиной года мы использовали все законные методы борьбы с властью за свои права", - аргументировал председатель ОО "АвтоЕвроСила".

На странице "АвтоЕвроСила" в facebook опубликовано заявление, в котором организация критикует принятые Верховной Радой накануне законопроекты №8487 и №8488, которые снижают акцизы на растаможку автомобилей и усиливают контроль и наказание за нарушение таможенных правил.

"... начав готовить законодательство, которое бы сделало невозможным пользование таким транспортом. Этот "крестовый поход" автолобистов против пользователей авто на еврономерах завершился вчерашним голосованием Законов Украины 8487 и 8488, которые хоть создали механизм покупки в том числе старых авто, но одновременно установили огромные акцизы из-за коэффициента возраста, что делает Ауди А4 2004 года с дизельным двигателем 2.0, который стоил в Европе 3000 евро, ценой в 6372 евро", - посчитали в организации.

Ранее организация требовала внести в законопроект поправку об отмене коэффициента возраста. При таких обстоятельствах, утверждают в "АвтоЕвроСиле", такой автомобиль обошелся бы в 4272 евро.

Организация объявила о новых массовых акциях с блокированием движения транспорта во всех регионах страны и на пунктах пропуска на границе со странами ЕС с требованием к президенту наложить вето на эти проекты законов.

Также в "АвтоЕвроСиле" объявили о создании "платформы политического действия".

"Дальше мы начнем объединять украинцев в первую Всеукраинскую гражданскую платформу политического действия "Сила Избирателей", которая сформирует общее видение Украины, которую должны создать следующий президент и парламент, выберем достойных кандидатов на эти представительские мандаты, профинансирует их избирательные кампании для прихода к власти и будет контролировать выполнения взятых ими на себя обязательств", - говорится в заявлении.