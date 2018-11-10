В Конгресі США закликають Трампа запровадити другий етап санкцій проти РФ за Скрипалів

Цього тижня минув термін для рішення стосовно другого етапу санкцій проти Росії за застосування хімічної зброї в британському Солсбері.

Про це повідомляє Голос Америки.

У зв’язку з цим 6 листопада Державний департамент повідомив Конгресу, що він не зміг підтвердити, що Росія виконала умови закону про запобігання використання хімічної та біологічної зброї. Це рішення дало старт запровадженню другої хвилі санкцій США проти Росії за напад у Солсбері.

Перший етап цих санкцій було введено в ​серпні, коли США серед іншого видворили з країни 60 російських шпигунів та дипломатів і вжили заходів з припинення торгівлі зброєю.

Якщо подивитись на те, як було запроваджено перший раунд санкцій в рамках цього закону, можливо доведеться чекати декілька тижнів, щоб дізнатись які саме кроки має намір вжити Державний департамент, пише Браян О'Тул з Atlantic Council.

Тепер, щоб запровадити другу хвилю санкцій, Держдеп має обрати три види санкцій з переліку шести. Ці санкції набагато більш болючі, ніж передбачені першим раундом, зазначає аналітик.

Санкції можуть включати як торговельне ембарго, так і зменшення дипломатичних відносин. В вересні заступник держсекретаря США Маніша Сінгх під час слухань в Конгресі, заявила, що нові санкції включатимуть банківські санкції, більш широку заборону на закупівлю оборонних товарів і блокування міжнародної допомоги.

Для того, щоб обмежити можливий негативний вплив санкцій на США, Держдеп також може надавати виключення з режиму санкцій, як було передбачено, зокрема, для співпраці в космічній галузі протягом попереднього раунду.

Впливові законодавці США закликали американську адміністрацію пришвидшити запровадження санкцій.

Так, очільник Комітету Палати представників з закордонних справ від Республіканської партії Ед Ройс вже виступив з заявою засудивши невизначеність строків запровадження нового раунду санкцій.

"Це неприйнятно, що в адміністрації відсутній план, чи навіть часові рамки, для дій у межах другого етапу обов’язкових санкцій", - заявив голова Комітету у закордонних справах Палати представників республіканець Ед Ройс.

Сенатор-демократ Боб Менендез, який є членом комітету з міжнародних відносин Сенату також закликав президента Трампа запровадити другий етап санкцій, особливо з огляду на плани проведення зустрічі Трампа та Путіна.

"Оскільки ймовірність зустрічі між президентом Трампом та Володимиром Путіним зростає, я рішуче закликаю президента запровадити другий раунд санкцій, як того вимагає закон США, через використання Росією хімічної зброї"

"Адміністрація повідомила Конгресу, що вона встановила, що Росія не припинила використання хімічної та біологічної зброї протягом 90 днів, передбачених Законом про контроль над хімічною ті біологічною зброєю. Зараз час діяти. Для того, щоб серйозно ставитись до притягнення Росії до відповідальності, адміністрація має виконувати закон і швидко запровадити другий раунд санкцій, щоб ефективно стримувати використання хімічної зброї Кремлем", - йдеться в заяві сенатора.

Перший етап санкцій США проти РФ через отруєння Скрипалів почався у серпні.