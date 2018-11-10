В Конгрессе США призывают Трампа ввести второй этап санкций против РФ за Скриплей

На этой неделе истек срок для решения по второму этапу санкций против России за применение химического оружия в британском Солсбери.

Об этом сообщает Голос Америки.

В связи с этим 6 ноября Государственная департамент сообщил Конгрессу, что он не смог подтвердить, что Россия выполнила условия закона о предотвращении использования химического и биологического оружия. Это решение дало старт внедрению второй волны санкций США против России за нападение в Солсбери.

Первый этап этих санкций был введен в августе, когда США среди прочего выдворили из страны 60 российских шпионов и дипломатов и приняли меры по прекращению торговли оружием.

Если посмотреть на то, как был введен первый раунд санкций в рамках этого закона, возможно придется ждать несколько недель, чтобы узнать какие именно шаги намерен принять Государственный департамент, пишет Брайан О'Тул из Atlantic Council.

Теперь, чтобы ввести вторую волну санкций, Госдеп должен выбрать три вида санкций из перечня шести. Эти санкции гораздо более болезненные, чем предусмотренные первым раундом, отмечает аналитик.

Санкции могут включать как торговое эмбарго, так и уменьшения дипломатических отношений. В сентябре заместитель госсекретаря США Маниша Сингх во время слушаний в Конгрессе, заявила, что новые санкции будут включать банковские санкции, более широкий запрет на закупку оборонных товаров и блокировку международной помощи.

Для того, чтобы ограничить возможное негативное влияние санкций на США, Госдеп также может оказывать исключения из режима санкций, как было предусмотрено, в частности, для сотрудничества в космической отрасли в течение предыдущего раунда.

Влиятельные законодатели США призвали американскую администрацию ускорить введение санкций.

Так, глава Комитета Палаты представителей по иностранным делам от Республиканской партии Эд Ройс уже выступил с заявлением осудив неопределенность сроков введения нового раунда санкций.

"Это неприемлемо, что у администрации отсутствует план, или даже временные рамки для действий в рамках второго этапа обязательных санкций", - заявил председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей республиканец Эд Ройс.

Сенатор-демократ Боб Менендез, который является членом комитета по международным отношениям Сената также призвал президента Трампа ввести второй этап санкций, особенно учитывая планы проведения встречи Трампа и Путина.

"Поскольку вероятность встречи между президентом Трампом и Владимиром Путиным растет, я решительно призываю президента ввести второй раунд санкций, как того требует закон США, за использование Россией химического оружия"

"Администрация сообщила Конгрессу, что она установила, что Россия не прекратила использование химического и биологического оружия в течение 90 дней, предусмотренных Законом о контроле над химическим те биологическим оружием. Сейчас время действовать. Для того, чтобы серьезно относиться к привлечению России к ответственности, администрация должна выполнять закон и быстро ввести второй раунд санкций, чтобы эффективно сдерживать использование химического оружия Кремлем", - говорится в заявлении сенатора.

Первый этап санкций США против РФ из-за отравления Скрипалей начался в августе.