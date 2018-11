У Туреччині на військовій базі вибухнули боєприпаси, більше 30 постраждалих

Щонайменше 25 військовослужбовців отримали поранення в результаті випадкового вибуху дефектних боєприпасів в південно-східній провінції Хаккарі.

Про це, посилаючись на офіційну заяву міноборони Туреччини, повідомляє агентство Анадолу.

"Двадцять п'ять наших військовослужбовців були поранені сьогодні на військовій базі "Ortaklar Sungu Tepe" в районі Шемдинли, коли під час артилерійських стрільб вибухнули дефектні боєприпаси", - йдеться в заяві міністерства.

Постраждалі госпіталізовані, а рятувальники намагаються дістатися до семи зниклих безвісти солдатів, повідомили турецькі військові.

Тим часом, турецький суд наклав заборону висвітлення інциденту в ЗМІ, щоб "запобігти дезінформації".

There's been a huge explosion at an army checkpoint in Semdinli in Hakkari province in southeast Turkey. The state is saying it was an ammunition accident. It could however be a possible PKK attack. They've been quite active in that area for months. pic.twitter.com/iVPszvOEIW