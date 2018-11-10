У Туреччині на військовій базі вибухнули боєприпаси, більше 30 постраждалих

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Субота, 10 листопада 2018, 05:06

Щонайменше 25 військовослужбовців отримали поранення в результаті випадкового вибуху дефектних боєприпасів в південно-східній провінції Хаккарі.

Про це, посилаючись на офіційну заяву міноборони Туреччини, повідомляє агентство Анадолу.

"Двадцять п'ять наших військовослужбовців були поранені сьогодні на військовій базі "Ortaklar Sungu Tepe" в районі Шемдинли, коли під час артилерійських стрільб вибухнули дефектні боєприпаси", - йдеться в заяві міністерства.

Постраждалі госпіталізовані, а рятувальники намагаються дістатися до семи зниклих безвісти солдатів, повідомили турецькі військові.

Тим часом, турецький суд наклав заборону висвітлення інциденту в ЗМІ, щоб "запобігти дезінформації".

Теми: Туреччина
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