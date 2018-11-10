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В Турции на военной базе взорвались боеприпасы, более 30 пострадавших

Суббота, 10 ноября 2018, 04:06

По меньшей мере 25 военнослужащих получили ранения в результате случайного взрыва дефектных боеприпасов в юго-восточной провинции Хаккари.

Об этом, ссылаясь на официальное заявление минобороны Турции, сообщает агентство Анадолу.

"Двадцать пять наших военнослужащих были ранены сегодня на военной базе "Ortaklar Sungu Tepe" в районе Шемдинли, когда во время артиллерийских стрельб взорвались дефектные боеприпасы", - говорится в заявлении министерства.

Пострадавшие госпитализированы, а спасатели пытаются добраться до семи пропавших без вести солдат, сообщили турецкие военные.

Между тем, турецкий суд наложил запрет освещение инцидента в СМИ, чтобы "предотвратить дезинформацию".

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Темы: Турция
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