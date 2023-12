В Турции на военной базе взорвались боеприпасы, более 30 пострадавших

По меньшей мере 25 военнослужащих получили ранения в результате случайного взрыва дефектных боеприпасов в юго-восточной провинции Хаккари.

Об этом, ссылаясь на официальное заявление минобороны Турции, сообщает агентство Анадолу.

"Двадцать пять наших военнослужащих были ранены сегодня на военной базе "Ortaklar Sungu Tepe" в районе Шемдинли, когда во время артиллерийских стрельб взорвались дефектные боеприпасы", - говорится в заявлении министерства.

Пострадавшие госпитализированы, а спасатели пытаются добраться до семи пропавших без вести солдат, сообщили турецкие военные.

Между тем, турецкий суд наложил запрет освещение инцидента в СМИ, чтобы "предотвратить дезинформацию".

There's been a huge explosion at an army checkpoint in Semdinli in Hakkari province in southeast Turkey. The state is saying it was an ammunition accident. It could however be a possible PKK attack. They've been quite active in that area for months. pic.twitter.com/iVPszvOEIW