ООС: 9 обстрілів, діяв снайпер, двоє українських бійців загинули

Упродовж минулої доби окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Тричі противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Ворог здійснював обстріли українських оборонних укріплень в районах населених пунктів Кримське, Вільний, Луганське, Авдіївка, Піски, Тарамчук, Березове та Гнутове.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

З мінометів калібру 120 мм, ворог двічі обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Луганського. Саме неподалік цього населеного пункту на Світлодарському напрямку, окупанти проявили найбільшу вогневу активність.

Біля Кримського, під прикриттям вогню з гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів 82-го калібру, українські позиції обстрілював снайпер.

Внаслідок бойових дій, двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали смертельні поранення.

За даними розвідки, протягом минулої доби двох російських окупантів знищено, ще два отримали поранення.

Зранку 10 листопада один ворожий обстріл зафіксовано поблизу Тарамчука. Важке озброєння не застосовувалось. Втрат немає.