У Санкт-Петербурзі сталася масштабна пожежа в супермаркеті
У Санкт-Петербурзі (РФ) горить супермаркет "Лента", весь персонал і відвідувачів евакуйовано.
Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на міський главк МНС РФ.
Спочатку площа пожежі становила 300 кв м, однак пожежа швидко охопила всю будівлю і перекинулася на покрівлю, яка згодом обвалилася.
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Очень жаль(((лента горит....#лента#балтийская#пожар#утро#лентаобводный 😪😪😪#горимвленте#обводныйканал#дым##суббота#жаль...😪😪😪😪😪😪😪😪
"Покрівля обвалилася повністю по всій будівлі", - сказали в прес-службі.
Як відзначили рятувальники, з будівлі евакуйовано 800 осіб.
За даними російського МНС, повідомлення про пожежу надійшло о 8.30 суботи.
лента на балтах горит, неприятно pic.twitter.com/hO13owuNNz— все таки лара гузэ (@lerafromsaintp) November 10, 2018
Пізніше рятувальники зупинили поширення вогню.
"Пожежа локалізована на площі 4,8 тис кв м. Площа обвалення склала 3,2 тис кв м", - сказали в главку.
У МНС підкреслили, що під час пожежі ніхто не постраждав.