У Санкт-Петербурзі сталася масштабна пожежа в супермаркеті

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Субота, 10 листопада 2018, 09:33

У Санкт-Петербурзі (РФ)  горить супермаркет "Лента", весь персонал і відвідувачів евакуйовано.

Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на міський главк МНС РФ.

Спочатку площа пожежі становила 300 кв м, однак пожежа швидко охопила всю будівлю і перекинулася на покрівлю, яка згодом обвалилася.

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Очень жаль(((лента горит....#лента#балтийская#пожар#утро#лентаобводный 😪😪😪#горимвленте#обводныйканал#дым##суббота#жаль...😪😪😪😪😪😪😪😪

Публикация от Yerana Akopkokhvian (@yerana_akop) 9 Ноя 2018 в 10:09 PST

"Покрівля обвалилася повністю по всій будівлі", - сказали в прес-службі.

Як відзначили рятувальники, з будівлі евакуйовано 800 осіб.

За даними російського МНС, повідомлення про пожежу надійшло о 8.30 суботи.

Пізніше рятувальники зупинили поширення вогню.

"Пожежа локалізована на площі 4,8 тис кв м. Площа обвалення склала 3,2 тис кв м", - сказали в главку.

У МНС підкреслили, що під час пожежі ніхто не постраждав.

Українська правда
Теми: Росія пожежа
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