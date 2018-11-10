У Санкт-Петербурзі сталася масштабна пожежа в супермаркеті

У Санкт-Петербурзі (РФ) горить супермаркет "Лента", весь персонал і відвідувачів евакуйовано.

Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на міський главк МНС РФ.

Спочатку площа пожежі становила 300 кв м, однак пожежа швидко охопила всю будівлю і перекинулася на покрівлю, яка згодом обвалилася.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Очень жаль(((лента горит....#лента#балтийская#пожар#утро#лентаобводный 😪😪😪#горимвленте#обводныйканал#дым##суббота#жаль...😪😪😪😪😪😪😪😪 Публикация от Yerana Akopkokhvian (@yerana_akop) 9 Ноя 2018 в 10:09 PST

"Покрівля обвалилася повністю по всій будівлі", - сказали в прес-службі.

Як відзначили рятувальники, з будівлі евакуйовано 800 осіб.

За даними російського МНС, повідомлення про пожежу надійшло о 8.30 суботи.

лента на балтах горит, неприятно pic.twitter.com/hO13owuNNz — все таки лара гузэ (@lerafromsaintp) November 10, 2018

Пізніше рятувальники зупинили поширення вогню.

"Пожежа локалізована на площі 4,8 тис кв м. Площа обвалення склала 3,2 тис кв м", - сказали в главку.

У МНС підкреслили, що під час пожежі ніхто не постраждав.