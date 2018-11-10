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В Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар в супермаркете

Суббота, 10 ноября 2018, 08:33

В Санкт-Петербурге (РФ) горит супермаркет "Лента", весь персонал и посетители эвакуированы.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на городской главк МЧС РФ.

Изначально площадь пожара составляла 300 кв м, однако пожар быстро охватил все здание и перекинулся на кровлю, которая впоследствии обрушилась.

"Кровля рухнула полностью по всему зданию", - сказали в пресс-службе.

Как отметили спасатели, из здания эвакуировано 800 человек.

По данным российского МЧС, сообщение о пожаре поступило в 8.30 субботы.

Позже спасатели остановили распространение огня.

"Пожар локализован на площади 4,8 тыс. кв м. Площадь обрушения составила 3,2 тыс кв м", - сказали в главке.

В МЧС подчеркнули, что при пожаре пострадавших нет.

Темы: Росcияпожар
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