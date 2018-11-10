В Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар в супермаркете

В Санкт-Петербурге (РФ) горит супермаркет "Лента", весь персонал и посетители эвакуированы.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на городской главк МЧС РФ.

Изначально площадь пожара составляла 300 кв м, однако пожар быстро охватил все здание и перекинулся на кровлю, которая впоследствии обрушилась.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Очень жаль(((лента горит....#лента#балтийская#пожар#утро#лентаобводный 😪😪😪#горимвленте#обводныйканал#дым##суббота#жаль...😪😪😪😪😪😪😪😪 Публикация от Yerana Akopkokhvian (@yerana_akop) 9 Ноя 2018 в 10:09 PST

"Кровля рухнула полностью по всему зданию", - сказали в пресс-службе.

Как отметили спасатели, из здания эвакуировано 800 человек.

По данным российского МЧС, сообщение о пожаре поступило в 8.30 субботы.

лента на балтах горит, неприятно pic.twitter.com/hO13owuNNz — все таки лара гузэ (@lerafromsaintp) November 10, 2018

Позже спасатели остановили распространение огня.

"Пожар локализован на площади 4,8 тыс. кв м. Площадь обрушения составила 3,2 тыс кв м", - сказали в главке.

В МЧС подчеркнули, что при пожаре пострадавших нет.