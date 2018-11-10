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Російський шпигун у Австрії збирав дані щодо НАТО – ЗМІ

Субота, 10 листопада 2018, 10:53

Затриманий в Австрії полковник австрійської армії, який з 1990-х років працював на російську військову розвідку ГРУ, передавав Москві інформацію, яка стосувалася НАТО.

Про це повідомляє Salzburger Nachrichten.

"Шпигун відвідував семінари та курси, організовані НАТО, і передавав дані звідти Росії", - йдеться в повідомленні.

Це стосувалося звичок, недоліків військових керівників, їхньої думки щодо окремих питань, настроїв всередині відділів в армії тощо.

Також він передавав відомості, що стосувалися повітряних сил Австрії, артилерійських систем. Незадовго до свого провалу шпигун повідомляв про міграційну ситуацію в Австрії, а також склав детальну оцінку особистостей ряду високопоставлених офіцерів австрійської армії. За свою діяльність він отримав від росіян 300 тис. євро. Щомісяця йому платили 1000 євро.

Шпигун зізнався, що працював на ГРУ РФ.

Європейська правда

Теми: АвстріяРосіяНАТО
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