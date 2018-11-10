Российский шпион в Австрии собирал данные по НАТО

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Суббота, 10 ноября 2018, 11:53

Задержанный в Австрии полковник австрийской армии, с 1990-х годов работавший на российскую военную разведку ГРУ, передавал Москве информацию, касающуюся НАТО.

Об этом сообщает Salzburger Nachrichten.

"Шпион посещал семинары и курсы, организованные НАТО, и передавал данные оттуда России", - говорится в сообщении.

Это касалось привычек, недостатков военных руководителей, их мнения относительно отдельных вопросов, настроений внутри отделов в армии и тому подобное.

Также он передавал сведения, касающиеся воздушных сил Австрии, артиллерийских систем. Незадолго до своего провала шпион сообщал о миграционной ситуации в Австрии, а также составил подробную оценку личностей ряда высокопоставленных офицеров австрийской армии. За свою деятельность он получил от россиян 300 тыс. евро. Ежемесячно ему платили 1000 евро.

Шпион признался, что работал на ГРУ РФ.

Европейская правда

Темы: Австрия Росcия НАТО
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