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Близький до Путіна олігарх потрапив на відео переговорів військових РФ і Лівії

Субота, 10 листопада 2018, 12:09

Російський підприємець Євгеній Пригожин, якого вважають причетним до створення так званої "фабрики тролів" і власником "приватної військової компанії Вагнера", був присутній на офіційних переговорах між лівійськими і російськими військовими.

Пригожина на відео, опублікованому на офіційному каналі Головного командування Лівійських збройних сил, помітила російська "Новая газета".

Переговори між міністром оборони Росії Сергеєм Шойгу і командувачем однієї зі сторін у внутрішньолівійському конфлікті Халіфою Хафтаром відбулися в Москві 7 листопада.

На відео показано, як лівійська делегація знайомиться з російськими офіцерами і проходить в конференц-зал. У цей момент Пригожин стоїть трохи збоку.

Але після початку конференції близький до президента Росії Владіміра Путіна олігарх сидить за одним столом з російськими і лівійськими військовими, від Шойгу його відокремлюють два офіцери.

Інформація про участь російських збройних сил в лівійському конфлікті з'явилася ще навесні 2017 року. Тоді йшлося про перекидання "елітних десантних підрозділів". Пізніше повідомлялося, що російські військові бази Лівії розгортаються під прикриттям "ПВК Вагнера".

Про зустріч Шойгу і Хафтара повідомляли 7 листопада, в заяві йшлося про те, що сторони обговорили "шляхи врегулювання конфлікту в Лівії і питання боротьби з тероризмом". Генерал Хафтар раніше неодноразово бував у Москві і зустрічався з російськими військовими.

У Кремлі офіційно не коментували присутності Пригожина на переговорах. Але російські агенції новин цитували дипломатичні і військові джерела, які підтвердили, що він був на зустрічі як представник кейтерингової компанії.

Пригожин, серед іншого, є власником компанії "Конкорд менеджмент", яка контролює низку ресторанів. Через забезпечення фірмою їжі для офіційних заходів у Кремлі бізнесмена часто називають "кухарем Путіна".

Москва неодноразово заперечувала зв’язок влади із діяльністю приватних військових компаній. Військове найманство для участі у збройних конфліктах на території інших держав заборонене російським законом.

За даними британських ЗМІ, Путін хоче використати Лівію як "стратегічний бастіон" у боротьбі із Заходом, зробити з країни свою "ракетну базу". Вважається, що головна мета Москви полягає в тому, щоб взяти контроль над цією країною Північної Африки, через яку проходить найбільший незаконний міграційний шлях до Європи.

Європейська правда

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Теми: РосіяЛівія
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