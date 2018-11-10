Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Близкий к Путину олигарх попал на видео переговоров военных РФ и Ливии

Суббота, 10 ноября 2018, 12:09

Российский предприниматель Евгений Пригожин, которого считают причастным к созданию так называемой "фабрики троллей" и владельцем "частной военной компании Вагнера", присутствовал на официальных переговорах между ливийскими и российскими военными.

Пригожина на официальном видео Главного командования Ливийских вооруженных сил заметила российская "Новая газета".

Переговоры между министром обороны России Сергеем Шойгу и командующим одной из сторон в ливийском конфликте Халифой Хафтаром состоялись в Москве 7 ноября.

На видео показано, как ливийская делегация знакомится с русскими офицерами и проходит в конференц-зал. В этот момент Пригожин стоит немного в стороне.

Но после начала конференции близкий к президенту России Владимиру Путину олигарх сидит за одним столом с российскими и ливийскими военными, от Шойгу его отделяют два офицера.

Информация об участии российских вооруженных сил в ливийском конфликте появилась еще весной 2017 года. Тогда речь шла о переброске "элитных десантных подразделений". Позже сообщалось, что российские военные базы Ливии разворачиваются под прикрытием "ПГК Вагнера".

О встрече Шойгу и Хафтара сообщали 7 ноября, в заявлении говорилось, что стороны обсудили "пути урегулирования конфликта в Ливии и вопросы борьбы с терроризмом". Генерал Хафтар ранее неоднократно бывал в Москве и встречался с российскими военными.

В Кремле официально не комментировали присутствии Пригожина на переговорах. Но российские агентства новостей цитировали дипломатические и военные источники, которые подтвердили, что он был на встрече как представитель кейтеринговой компании.

Пригожин, среди прочего, является владельцем компании "Конкорд менеджмент", которая контролирует ряд ресторанов. Из-за предоставления фирмой пищи для официальных мероприятий в Кремле бизнесмена часто называют "поваром Путина".

Москва неоднократно отрицала связь власти с деятельностью частных военных компаний. Военное наемничество для участия в вооруженных конфликтах на территории других государств запрещено российским законом.

По данным британских СМИ, Путин хочет использовать Ливию как "стратегический бастион" в борьбе с Западом, сделать из страны свою "ракетную базу". Считается, что главная цель Москвы состоит в том, чтобы взять контроль над этой страной Северной Африки, через которую проходит крупнейший незаконный миграционный путь в Европу.

Европейская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияЛивия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Росcия
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Омбудсмен: Украина вернула тела погибших в Еленовке, большинство из них – идентифицированы
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Последние новости
12:23
Декларации чиновников будут проверять с помощью ИИ – НАПК
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
12:05
Президент Гарвардского университета обвинили в плагиате
11:53
фото"Почти невозможно": нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов
11:34
Рождественская премьера: Киевская опера возвращает балет Кос-Анатольского "Соячье крыло"
11:33
WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
Все новости...
Реклама: