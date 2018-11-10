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ЄС засуджує "вибори" в ОРДЛО: РФ має створити умови для перетворень

Субота, 10 листопада 2018, 12:42
Федеріка Могеріні

Європейський союз засуджує заплановані проросійськими бойовиками на 11 листопада "вибори" на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Федеріки Могеріні.

"ЄС вважає, що "вибори", заплановані на 11 листопада, є незаконними та нелегітимними і не буде визнавати їх. ЄС засуджує ці "вибори", оскільки вони суперечать міжнародному праву, підривають зобов’язання, взяті за мінськими угодами та порушують суверенітет та закони України", - підкреслила Могеріні в своїй заяві.

За її словами, мінські угоди передбачають виключно проведення місцевих виборів в рамках українського законодавства та стандартів ОБСЄ. Ці причини, підкреслила вона, роблять ці "вибори" недійсними.

"Ми очікуємо, що Російська Федерація повною мірою використає свій значний вплив на сепаратистів, яких вона підтримує. Положення мінських угод повинні повністю і без зволікань впроваджуватись, починаючи з всебічного припинення вогню та виведення важкої зброї, з тим щоб створити необхідні умови для політичних перетворень шляхом місцевих виборів, які вони передбачають", - сказано в заяві.

Міністри ЄС 19 листопада обговорять нові санкції через "вибори" на окупованому Донбасі.

Європейська правда

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Теми: ЄСДонбасвибори
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