ЕС осуждает "выборы" в ОРДЛО: РФ должна создать условия для преобразований

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Суббота, 10 ноября 2018, 13:42
Федерика Могерини

Европейский союз осуждает запланированные пророссийскими боевиками на 11 ноября "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини.

"ЕС считает, что "выборы", запланированные на 11 ноября, являются незаконными и нелегитимными и не будет признавать их. ЕС осуждает эти "выборы", поскольку они противоречат международному праву, подрывают обязательства, взятые по минским соглашениям и нарушают суверенитет и законы Украины", - подчеркнула Могерини в своем заявлении.

По ее словам, минские соглашения предусматривают исключительно проведение местных выборов в рамках украинского законодательства и стандартов ОБСЕ. Эти причины, подчеркнула она, делают эти "выборы" недействительными.

"Мы ожидаем, что Российская Федерация в полной мере использует свой значительное влияние на сепаратистов, которых она поддерживает. Положение минских соглашений должны полностью и без промедления внедряться, начиная с всестороннего прекращения огня и вывода тяжелого оружия, с тем чтобы создать необходимые условия для политических преобразований путем местных выборов, которые они предусматривают ", - говорится в заявлении.

Министры ЕС 19 ноября обсудит новые санкции из-за "выборов" на оккупированном Донбассе.

Европейская правда

Темы: ЕС Донбасс виборы
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