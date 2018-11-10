Польські ультрас палили фаєри на кладовищі Львова

Польські футбольні фанати 4 листопада із фаєрами і транспарантами на цвинтарі орлят у Львові відзначали 100-річчя боротьби поляків проти ЗУНР.

Як пише Zaxid.net, про акцію на Личаківському кладовищі стало відомо лише 9 листопада, коли футбольні фани опублікували фото на своїй Facebook-сторінці.

"Організація "Велика Сілезія" для Орлят Львівських і кресов'яків з нагоди 100-річчя героїчної оборони Львова відвідали цвинтар львівських орлят і як футбольні уболівальники віддали честь найбільшим польським героям, про яких проукраїнська польська держава забула", – йдеться у повідомленні на сторінці організації.

На фото видно, що близько 10 чоловіків на цвинтарі орлят розгорнули великий біло-червоний транспарант з текстом "Орлята львівські, 100 років – це гасло польську відвагу прославляє. Сілезія віддає шану для Львова, духовного міста Вроцлава". При цьому фанати запалили більше десяти фаєрів.

Директор Личаківського кладовища Михайло Нагай підтвердив Zaxid.net цю інформацію, додавши, що акція тривала не більше 5 хвилин.

"Це було під вечір у неділю. Ми вже потім по камерах подивилися, що усі ті хлопці несанкціоновано зайшли по двоє-троє через задні ворота кладовища. Загалом їх було 12. Вони на кілька хвилин розгорнули транспарант і запалили фаєри. Це тривало від 3 до 5 хвилин. До поліції ми не звертались, оскільки вони одразу пішли і не вчиняли антиукраїнських провокацій", – сказав Нагай.

Поліція та СБУ наразі відмовились коментувати Zaxid.net цей випадок.

Цвинтар орлят на Личаківському кладовищі у Львові - це меморіал польських військових, що загинули восени 1918 року у боях із підрозділами ЗУНР, а також у боях проти більшовиків у 1920 році. Після того, як у 1920 році Львів зайняли радянські війська, меморіал було частково знищено. Його почали відновлювати лише у 1980-90 роках за ініціативи польського підприємця Юзефа Бороського. Сучасний меморіал відкрили вже у 2005 році.