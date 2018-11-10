Польские ультрас жгли файеры на кладбище Львова

Польские футбольные фанаты 4 ноября с файерами и транспарантами на кладбище орлят во Львове отмечали 100-летие борьбы поляков против ЗУНР.

Как пишет Zaxid.net, об акции на Лычаковском кладбище стало известно только 9 ноября, когда футбольные фаны опубликовали фото на своей Facebook-странице.

"Организация "Большая Силезия" для Орлята Львовских и кресовяков по случаю 100-летия героической обороны Львова посетили кладбище львовских орлят и как футбольные болельщики отдали честь крупнейшим польским героям, о которых проукраинское польское государство забыло", - говорится в сообщении на странице организации.

На фото видно, что около 10 мужчин на кладбище орлят развернули большой бело-красный транспарант с текстом "Орлята львовские, 100 лет - этот лозунг польскую отвагу прославляет. Силезия отдает дань для Львова, духовного города Вроцлава". При этом фанаты зажгли более десяти файеров.

Директор Лычаковского кладбища Михаил Нагай подтвердил Zaxid.net эту информацию, добавив, что акция длилась не более 5 минут.

"Это было под вечер в воскресенье. Мы уже потом по камерам посмотрели, что все те ребята несанкционированно зашли по двое-трое через задние ворота кладбища. Всего их было 12. Они на несколько минут развернули транспарант и зажгли файеры. Это продолжалось от 3 до 5 минут. В полицию мы не обращались, так как они сразу ушли и не совершали антиукраинских провокаций", - сказал Нагай.

Полиция и СБУ пока отказались комментировать Zaxid.net этот случай.

Кладбище орлят на Лычаковском кладбище во Львове - это мемориал польских военных, погибших осенью 1918 года в боях с подразделениями ЗУНР, а также в боях против большевиков в 1920 году. После того, как в 1920 году Львов заняли советские войска, мемориал был частично уничтожен. Его начали восстанавливать только в 1980-90 годах по инициативе польского предпринимателя Юзефа Бороського. Современный мемориал открыли уже в 2005 году.