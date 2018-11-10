Біля церков УПЦ МП у Львові з'явилися написи про "філію ФСБ"

683 перегляди
Субота, 10 листопада 2018, 15:14

Біля трьох храмів УПЦ Московського патріархату у Львові з'явилися написи "московський патріархат - філія ФСБ".

Про це повідомила Львівська міська організація ОУН.

 
Всі фото львівської організації ОУН

"Сьогодні біля так званих "храмів" московського патріархату у Львові на вул.Антоновича, на пр.Червоної Калини та вул.Короленка з'явились написи "московський патріархат - філія ФСБ". Невідомі патріоти, мабуть, намагались донести до львів'ян, які не в курсі, що у Львові діють три філії ФСБ РФ під виглядом християнських церков", - йдеться в повідомленні.

 

Речник Львівської єпархії УПЦ МП о. Маркіян Каюмов у коментарі Zaxid.net назвав тих, хто лишив написи, провокаторами.

"Я знав лише про випадок на Червоної Калини, так що ви зробили для мене відкриття. Але позиція наша, і моя зокрема буде така сама, як і після останнього випадку з обклеювання церкви листівками, - ми вважаємо, що таке вчинили не патріоти, а провокатори", - сказав він.

 

Теми: Львів церква ФСБ
powered by lun.ua
По темі
Польські ультрас палили фаєри на кладовищі Львова 10 листопада 2018, 14:44
Заборона російськомовного культурного продукту: чому мовчить Омбудсмен? 6 листопада 2018, 14:30
Авіакомпанія airBaltic запустить регулярні рейси до Львова 2 листопада 2018, 11:48
Усі новини
Головні новини
ЄС засуджує "вибори" в ОРДЛО: РФ має створити умови для перетворень
Гройсман: тепло не може подорожчати більш ніж на 16%
Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро
ООС: 9 обстрілів, діяв снайпер, двоє українських бійців загинули
Усі новини
дослідження

Кожна 5 людина в Україні ризикує потрапити у рабство

Культура

Білоруський режисер: А де, хлопці, у вас спектаклі про Майдан?