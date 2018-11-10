Біля церков УПЦ МП у Львові з'явилися написи про "філію ФСБ"

Біля трьох храмів УПЦ Московського патріархату у Львові з'явилися написи "московський патріархат - філія ФСБ".

Про це повідомила Львівська міська організація ОУН.

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"Сьогодні біля так званих "храмів" московського патріархату у Львові на вул.Антоновича, на пр.Червоної Калини та вул.Короленка з'явились написи "московський патріархат - філія ФСБ". Невідомі патріоти, мабуть, намагались донести до львів'ян, які не в курсі, що у Львові діють три філії ФСБ РФ під виглядом християнських церков", - йдеться в повідомленні.

Речник Львівської єпархії УПЦ МП о. Маркіян Каюмов у коментарі Zaxid.net назвав тих, хто лишив написи, провокаторами.

"Я знав лише про випадок на Червоної Калини, так що ви зробили для мене відкриття. Але позиція наша, і моя зокрема буде така сама, як і після останнього випадку з обклеювання церкви листівками, - ми вважаємо, що таке вчинили не патріоти, а провокатори", - сказав він.