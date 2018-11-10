Возле церквей УПЦ МП во Львове появились надписи о "филиале ФСБ"

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Суббота, 10 ноября 2018, 15:14

Около трех храмов УПЦ Московского патриархата во Львове появились надписи "московский патриархат - филиал ФСБ".

Об этом сообщила Львовская городская организация ОУН.

 
Фото львовской организации ОУН

"Сегодня у так называемых "храмов" московского патриархата во Львове на ул.Антоновича, на пр.Красной Калины и ул.Короленко появились надписи "московский патриархат - филиал ФСБ". Неизвестные патриоты, наверное, пытались донести до львовян, которые не в курсе, что во Львове действуют три филиала ФСБ РФ под видом христианских церквей", - говорится в сообщении.

 

Представитель Львовской епархии УПЦ МП о. Маркиян Каюмов в комментарии Zaxid.net назвал тех, кто оставил надписи, провокаторами.

"Я знал только о случае на Красной Калины, так что вы сделали для меня открытие. Но позиция наша, и моя в том числе будет такая же, как и после последнего случая по оклейке церкви открытками, - мы считаем, что такое сделали не патриоты, а провокаторы", - сказал он.

 

Темы: Львов церковь ФСБ
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