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Нові санкції CША вперше визнали, що РФ контролює частину Донбасу - Волкер

Субота, 10 листопада 2018, 14:23
Нові санкції CША вперше визнали, що РФ контролює частину Донбасу - Волкер

Фінансові санкції проти Росії, оголошені Міністерством фінансів США 8 листопада, вперше на офіційному рівні визнали, що Росія має повний контроль над ситуацією в окупованих районах сходу України.

Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, пише "Голос Америки".

Також вперше санкції накладають на приватних осіб, які через свої інвестиції "сприяють інтеграції Криму", та стосуються причетних до порушень прав людини в Криму, зазначив він.

"Ці санкції стосуються трьох осіб та дев’яти організацій, які підтримують зусилля Росії щодо інтеграції Криму через приватні інвестиції та проекти, або тих, що залучені до серйозних порушень прав людини", – сказав спецпосланець США.

Він зазначив, що санкції є наступним кроком після Кримської декларації державного секретаря США Майка Помпео від 25 липня про те, що США не визнають і не визнаватимуть у майбутньому Крим як частину Росії.

"Упродовж довгого часу ми говорили, що Росія має 100-відсотковий контроль над тим, що відбувається на окупованих нею територіях, це стосується військових сил політичних утворень та навіть економічної діяльності, але вперше у формі санкцій було визнано, що Росія в реальності контролює Донбас на сході України", – наголосив Волкер.

При цьому він зауважив, що санкції будуть посилюватися, якщо не буде досягнуто поступу в поверненні Криму під контроль України та в імплементації Мінських угод.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАсанкціїРосія
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