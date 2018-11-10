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Новые санкции CША впервые признали, что РФ контролирует часть Донбасса - Волкер

Суббота, 10 ноября 2018, 14:23
Новые санкции CША впервые признали, что РФ контролирует часть Донбасса - Волкер

Финансовые санкции против России, объявленные Министерством финансов США 8 ноября, впервые на официальном уровне признали, что Россия имеет полный контроль над ситуацией в оккупированных районах востока Украины.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, пишет "Голос Америки".

Также впервые санкции накладывают на частных лиц, которые через свои инвестиции "способствуют интеграции Крыма", и касаются причастных к нарушениям прав человека в Крыму, отметил он.

"Эти санкции касаются трех человек и девяти организаций, которые поддерживают усилия России по интеграции Крыма через частные инвестиции и проекты, или тех, которые имеют отношение к серьезным нарушениям прав человека", - сказал спецпосланник США.

Он отметил, что санкции являются следующим шагом после Крымской декларации государственного секретаря США Майка Помпео от 25 июля о том, что США не признают и не будут признавать в будущем Крым как часть России.

"В течение долгого времени мы говорили, что Россия имеет 100-процентный контроль над происходящим на оккупированных ею территориях, это касается военных сил политических образований и даже экономической деятельности, но впервые в форме санкций было признано, что Россия в реальности контролирует Донбасс на востоке Украины", - подчеркнул Волкер.

При этом он отметил, что санкции будут усиливаться, если не будет достигнут прогресс в возвращении Крыма под контроль Украины и в осуществлении Минских соглашений.

Европейская правда

Темы: СШАсанкцииРосcия
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