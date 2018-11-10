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В Україні найближчими днями похолодає

Субота, 10 листопада 2018, 14:53

11 листопада в Україні збережеться суха погода, вночі, вранці з туманами; з північного сходу почне надходити більш прохолодне повітря.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр, в Україні без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

 

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла, у західних областях і на крайньому півдні 8-13°; на півдні Одеської області вночі 5-7° тепла, вдень 13-16°.

У Києві в неділю без опадів, температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.

У понеділок в Україні також без опадів. У західних областях вночі та вранці місцями туман.

 

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, в південній частині та Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; в західних областях і на крайньому півдні країни вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°, на Закарпатті та Прикарпатті до 15°.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

Теми: погода
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