В Украине в ближайшие дни похолодает

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Суббота, 10 ноября 2018, 15:53

11 ноября в Украине сохранится сухая погода, ночью, утром с туманами; с северо-востока начнет поступать более прохладный воздух.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр, в Украине без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

 

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла, в западных областях и на крайнем юге 8-13°; на юге Одесской области ночью 5-7° тепла днем 13-16°.

В Киеве в воскресенье без осадков, температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.

В понедельник в Украине также без осадков. В западных областях ночью и утром местами туман.

 

Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в южной части и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; в западных областях и на крайнем юге страны ночью 0-5° тепла, днем 5-10°, в Закарпатье и Прикарпатье до 15°.

В Киеве в понедельник без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

Темы: погода
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