Луценко похвалився сотнями затриманих корупціонерів: фіскали, МВС, СБУ

Генеральна інспекція Генпрокуратури України за час своєї роботи затримала за підозрою у корупції 538 працівників Міністерства внутрішніх справ, 156 працівників Державної фіскальної служби, 26 прокурорів, 9 працівників СБУ.

Про це 10 листопада на своїй сторінці у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"За 2 роки свого існування за заявами громадян разом з колегами з СБУ та ВБ МВС ми (Генінспеція ГПУ - ред.) затримали на корупції 538 працівників МВС, 156 ДФС, 26 прокурорів, 9 з СБУ", - зазначив Луценко.

Він додав, що за цей же час судами було винесено "2500 вироків по корупції".

Раніше Луценко заявляв, що Генпрокуратурою виявлено 7810 чиновників-корупціонерів категорії "Б".

Наприкінці 2017 року на сайті ГПУ було встановлено лічильник виявлених фактів хабарництва. Станом на 10 листопада у 2018 році обліковано 8267 фактів хабарництва та iнших корупцiйних злочинiв, засуджено 612 осіб, до суду скеровано 2850 справ.

У 2017 р., відповідно до лічильника, було обліковано 9425 фактів корупції, засуджено 1692 особи, до суду скеровано 3139 справ.