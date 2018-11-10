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Луценко похвалився сотнями затриманих корупціонерів: фіскали, МВС, СБУ

Субота, 10 листопада 2018, 15:34

Генеральна інспекція Генпрокуратури України за час своєї роботи затримала за підозрою у корупції 538 працівників Міністерства внутрішніх справ, 156 працівників Державної фіскальної служби, 26 прокурорів, 9 працівників СБУ.

Про це 10 листопада на своїй сторінці у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко. 

"За 2 роки свого існування за заявами громадян разом з колегами з СБУ та ВБ МВС ми (Генінспеція ГПУ - ред.) затримали на корупції 538 працівників МВС, 156 ДФС, 26 прокурорів, 9 з СБУ", - зазначив Луценко. 

Він додав, що за цей же час судами було винесено "2500 вироків по корупції".  

Раніше Луценко заявляв, що Генпрокуратурою виявлено 7810 чиновників-корупціонерів категорії "Б". 

Наприкінці 2017 року на сайті ГПУ було встановлено лічильник виявлених фактів хабарництва. Станом на 10 листопада у  2018 році обліковано 8267 фактів хабарництва та iнших корупцiйних злочинiв, засуджено 612 осіб, до суду скеровано 2850 справ.

У 2017 р., відповідно до лічильника, було обліковано 9425 фактів корупції, засуджено 1692 особи, до суду скеровано 3139 справ. 

Українська правда
Теми: корупціяГенпрокуратураЛуценкопрокуратураСБУ
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