Луценко похвастал сотнями задержанных коррупционеров: фискалы, МВД, СБУ

Генеральная инспекция Генпрокуратуры Украины за время своей работы задержала по подозрению в коррупции 538 сотрудников Министерства внутренних дел, 156 работников Государственной фискальной службы, 26 прокуроров, 9 работников СБУ.

Об этом 10 ноября на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"За 2 года своего существования по заявлениям граждан вместе с коллегами из СБУ и ВБ МВД мы (Генинспеция ГПУ - ред.) задержали на коррупции 538 сотрудников МВД, 156 ГФС, 26 прокуроров, 9 - из СБУ", - отметил Луценко.

Он добавил, что за это же время судами было вынесено "2500 приговоров по коррупции".

Ранее Луценко заявлял, что ГПУ выявила 7810 чиновников-коррупционеров категории "Б".

В конце 2017 года на сайте ГПУ был установлен счетчик выявленных фактов взяточничества. Состоянию на 10 ноября в 2018 году зафиксировано 8267 фактов взяточничества и других коррупционных преступлений, осуждено 612 человек, в суд направлено 2850 дел.

В 2017 году, согласно счетчику, было выявлено 9425 фактов коррупции, осуждены 1692 чел., в суд направлено 3139 дел.