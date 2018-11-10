На Світлодарському напрямку загинули двоє військових, ще двох поранено

У зоні проведення Операції об'єднаних сил на Світлодарському напрямку внаслідок спрацювання вибухового пристрою загинули двоє військовослужбовців, ще двоє зазнали поранень.

Про це ввечері 10 листопада повідомили у прес-центрі штабу ООС.

У штабі зазначили, що сили ООС зазнали втрат під час проведення заходів з недопущення проникнення ДРГ противника у проміжки між спостережними постами.

Впродовж доби окупаційні війська порушили режим припинення вогню 3 рази, двічі вели прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Тарамчука, у районі н.п. Новотошківське окупанти застосували міномети калібру 82 мм і гранатомети.

