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На Світлодарському напрямку загинули двоє військових, ще двох поранено

Субота, 10 листопада 2018, 18:01

У зоні проведення Операції об'єднаних сил на Світлодарському напрямку внаслідок спрацювання вибухового пристрою загинули двоє військовослужбовців, ще двоє зазнали поранень.

Про це ввечері 10 листопада повідомили у прес-центрі штабу ООС. 

У штабі зазначили, що сили ООС зазнали втрат під час проведення заходів з недопущення проникнення ДРГ противника у проміжки між спостережними постами. 

Впродовж доби окупаційні війська порушили режим припинення вогню 3 рази,  двічі вели прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Тарамчука, у районі н.п. Новотошківське окупанти застосували міномети калібру 82 мм і гранатомети. 

 

Українська правда
Теми: Донбасжертви
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