На Светлодарском направлении погибли двое военных, еще двое ранены
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Суббота, 10 ноября 2018, 19:01
В зоне проведения операции объединенных сил на Светлодарском направлении в результате срабатывания взрывного устройства погибли двое военнослужащих, еще двое получили ранения.
Об этом вечером 10 ноября сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В штабе отметили, что силы ООС понесли потери во время проведения мероприятий по недопущению проникновения ДРГ противника в промежутки между наблюдательными постами.
В течение суток оккупационные войска нарушили режим прекращения огня 3 раза, дважды вели прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи н.п. Тарамчук, в районе н.п. Новотошковское оккупанты применили минометы калибра 82 мм и гранатометы.
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