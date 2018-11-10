На Светлодарском направлении погибли двое военных, еще двое ранены

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Суббота, 10 ноября 2018, 19:01

В зоне проведения операции объединенных сил на Светлодарском направлении в результате срабатывания взрывного устройства погибли двое военнослужащих, еще двое получили ранения.

Об этом вечером 10 ноября сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В штабе отметили, что силы ООС понесли потери во время проведения мероприятий по недопущению проникновения ДРГ противника в промежутки между наблюдательными постами.

В течение суток оккупационные войска нарушили режим прекращения огня 3 раза, дважды вели прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи н.п. Тарамчук, в районе н.п. Новотошковское оккупанты применили минометы калибра 82 мм и гранатометы.

Украинская правда
Темы: Донбасс жертвы
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