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"Сумихімпром" замовив у Фірташа газу на 96 мільйонів в обхід аукціону

Субота, 10 листопада 2018, 20:37

ПАТ "Сумихімпром" уклав угоду з ТОВ "Статус-Трейд" про постачання природного газу на 95,76 млн грн.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на дані системи "Прозорро".

"На листопад замовили 7,60 млн кубометрів газу по 12 600 грн за 1 тис. куб.м. - на 7% дешевше від жовтневого промислового тарифу ПАТ "НАК "Нафтогаз України" за умови попередньої оплати до місяця поставки, який становив 13 439 грн. за тисячу кубометрів", -  зазначає видання.

Закупівлю "Сумихімпром" провів без аукціону у "Прозорро", оприлюднивши лише звіт про укладену угоду. Усього з вересня 2016 року завод таким чином підписав договорів на 2,07 млрд. гривень із загальної суми угод у 2,94 млрд грн.

Вартість більшості з них перевищувала поріг для замовників у розумінні закону "Про публічні закупівлі" на товари і послуги у 200 тис грн., після якого потрібно проводити відкриті торги на одному з авторизованих у "Прозорро" майданчиків.

Акції "Сумихімпрому" належать Фонду державного майна, однак з часів Януковича контролюється групою Дмитра Фірташа через керуючого санацією Ігоря Лазаковича, відомого як топ-менеджер Фірташа.

Також "Сумихімпром" не вважається замовником за законом "Про публічні закупівлі", бо підпадає під виняток про здійснення діяльності на промисловій чи комерційній основі, а отже, не зобов’язаний проводити відкриті торги, хоча компанія проводила інші закупівлі шляхом аукціонів через "Прозорро".

Теми: Фірташгаз
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