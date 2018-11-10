Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Сумыхимпром" заказал у Фирташа газа на 96 миллионов в обход аукциона

Суббота, 10 ноября 2018, 20:37

ПАО "Сумыхимпром" заключило соглашение с ООО "Статус-Трейд" о поставках природного газа на 95,76 млн грн.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на данные системы "Прозорро".

"На ноябрь заказали 7,60 млн кубометров газа по 12 600 грн за 1 тыс. куб.м. - на 7% дешевле октябрьского промышленного тарифа НАК "Нафтогаз Украины" при условии оплаты до месяца поставки, который составил 13 439 грн. за тысячу кубометров", - отмечает издание.

Закупку "Сумыхимпром" провел без аукциона в "Прозорро", обнародовав лишь отчет о заключенной сделке. Всего с сентября 2016 г. завод таким образом подписал договоров на 2,07 млрд гривен из общей суммы сделок в 2,94 млрд грн.

Стоимость большинства из них превышала порог для заказчиков в понимании закона "О публичных закупках" на товары и услуги в 200 тыс. грн, в связи с чем необходимо проводить открытые торги на одной из авторизованных в "Прозорро" площадок.

Акции "Сумыхимпром" принадлежат Фонду государственного имущества, однако со времен Януковича предприятие контролируется группой Дмитрия Фирташа через управляющего санацией Игоря Лазаковича, известного как топ-менеджер Фирташа.

Также "Сумыхимпром" нельзя считать заказчиком по закону "О публичных закупках", т.к. предприятие подпадает под исключение об осуществлении деятельности на промышленной или коммерческой основе, а следовательно, не обязано проводить открытые торги, хотя компания проводила другие закупки путем аукционов через "Прозорро" .

Темы: Фирташгаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Фирташ
В UNIDO говорят, что Фирташ не аккредитован при их организации
Еще три облгаза Фирташа присоединили к Группе Нафтогаз
Беларусь сделала Фирташа дипломатом, чтобы уберечь от экстрадиции - DW
Последние новости
12:23
Декларации чиновников будут проверять с помощью ИИ – НАПК
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
12:05
Президент Гарвардского университета обвинили в плагиате
11:53
фото"Почти невозможно": нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов
11:34
Рождественская премьера: Киевская опера возвращает балет Кос-Анатольского "Соячье крыло"
11:33
WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
Все новости...
Реклама: