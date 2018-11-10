"Сумыхимпром" заказал у Фирташа газа на 96 миллионов в обход аукциона

ПАО "Сумыхимпром" заключило соглашение с ООО "Статус-Трейд" о поставках природного газа на 95,76 млн грн.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на данные системы "Прозорро".

"На ноябрь заказали 7,60 млн кубометров газа по 12 600 грн за 1 тыс. куб.м. - на 7% дешевле октябрьского промышленного тарифа НАК "Нафтогаз Украины" при условии оплаты до месяца поставки, который составил 13 439 грн. за тысячу кубометров", - отмечает издание.

Закупку "Сумыхимпром" провел без аукциона в "Прозорро", обнародовав лишь отчет о заключенной сделке. Всего с сентября 2016 г. завод таким образом подписал договоров на 2,07 млрд гривен из общей суммы сделок в 2,94 млрд грн.

Стоимость большинства из них превышала порог для заказчиков в понимании закона "О публичных закупках" на товары и услуги в 200 тыс. грн, в связи с чем необходимо проводить открытые торги на одной из авторизованных в "Прозорро" площадок.

Акции "Сумыхимпром" принадлежат Фонду государственного имущества, однако со времен Януковича предприятие контролируется группой Дмитрия Фирташа через управляющего санацией Игоря Лазаковича, известного как топ-менеджер Фирташа.

Также "Сумыхимпром" нельзя считать заказчиком по закону "О публичных закупках", т.к. предприятие подпадает под исключение об осуществлении деятельности на промышленной или коммерческой основе, а следовательно, не обязано проводить открытые торги, хотя компания проводила другие закупки путем аукционов через "Прозорро" .