Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман нагадав, що у 2019-му дороги "з'їдять" з бюджету 55 мільярдів

Субота, 10 листопада 2018, 22:27

У 2019 році з державного бюджету на ремонти доріг буде виділено 55 млрд грн, з них 17 млрд – на місцеві шляхи.

Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. 

"Закладаємо на дороги наступного року рекордні 55 млрд грн, з них 17 – на місцеві шляхи, що єднають райцентри. Щодо доріг місцевого значення - цього року виділили регіонам понад 11 млрд грн, проте влада на місцях використала лише 6. Фактичні обсяги робіт будуть менші за плани ... Будемо виправляти ситуацію", - зазначив глава уряду. 

Гройсман додав, що у 2018 році виконано "понад 80% запланованих робіт".  

"Окремо ведемо аудит і контроль робіт. ... Проаналізуємо усі випадки, де було завищення цін, використання неякісних матеріалів або умисного порушення технологій", - зауважив прем'єр. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Гройсмандорогибюджет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Гройсман
Румунія схвалила виділення першого зі 100 млн євро траншу допомоги Молдові
Новий рейтинг партій: в Раду проходять Разумков і Гройсман, але не Кличко
Одного разу у Вільнюсі. Як Ахметов шукає кандидатів у президенти
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: