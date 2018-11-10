Гройсман нагадав, що у 2019-му дороги "з'їдять" з бюджету 55 мільярдів

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Субота, 10 листопада 2018, 23:27

У 2019 році з державного бюджету на ремонти доріг буде виділено 55 млрд грн, з них 17 млрд – на місцеві шляхи.

Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. 

"Закладаємо на дороги наступного року рекордні 55 млрд грн, з них 17 – на місцеві шляхи, що єднають райцентри. Щодо доріг місцевого значення - цього року виділили регіонам понад 11 млрд грн, проте влада на місцях використала лише 6. Фактичні обсяги робіт будуть менші за плани ... Будемо виправляти ситуацію", - зазначив глава уряду. 

Гройсман додав, що у 2018 році виконано "понад 80% запланованих робіт".  

"Окремо ведемо аудит і контроль робіт. ... Проаналізуємо усі випадки, де було завищення цін, використання неякісних матеріалів або умисного порушення технологій", - зауважив прем'єр. 

Українська правда
Теми: Гройсман дороги бюджет
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