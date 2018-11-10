Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман напомнил, что в 2019-м дороги "съедят" из бюджета 55 миллиардов

Суббота, 10 ноября 2018, 22:27

В 2019 году из госбюджета на ремонт дорог будет выделено 55 млрд грн, из них 17 млрд - на местные дороги. 

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Закладываем на дороги в следующем году рекордные 55 млрд грн, из них 17 - на местные дороги, соединяющие райцентры. Относительно дорог местного значения - в этом году выделили регионам более 11 млрд грн, однако власти на местах использовали только 6. Фактические объемы работ будут меньше запланированного ... Будем исправлять ситуацию", - отметил глава правительства.

Гройсман добавил, что в 2018 году выполнено "более 80% запланированных работ".

"Отдельно ведем аудит и контроль работ. ... Проанализируем все случаи, где было завышение цен, использование некачественных материалов или умышленное нарушение технологии", - отметил премьер.

Украинская правда
Темы: Гройсмандорогибюджет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Гройсман
Румыния одобрила выделение первого из 100 млн евро транша помощи Молдове
Новый рейтинг партий: в Раду проходят Разумков и Гройсман, но не Кличко
Однажды в Вильнюсе. Как Ахметов ищет кандидатов в президенты
Последние новости
12:23
Декларации чиновников будут проверять с помощью ИИ – НАПК
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
12:05
Президент Гарвардского университета обвинили в плагиате
11:53
фото"Почти невозможно": нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов
11:34
Рождественская премьера: Киевская опера возвращает балет Кос-Анатольского "Соячье крыло"
11:33
WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
Все новости...
Реклама: