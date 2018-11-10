Гройсман напомнил, что в 2019-м дороги "съедят" из бюджета 55 миллиардов

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Суббота, 10 ноября 2018, 23:27

В 2019 году из госбюджета на ремонт дорог будет выделено 55 млрд грн, из них 17 млрд - на местные дороги. 

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Закладываем на дороги в следующем году рекордные 55 млрд грн, из них 17 - на местные дороги, соединяющие райцентры. Относительно дорог местного значения - в этом году выделили регионам более 11 млрд грн, однако власти на местах использовали только 6. Фактические объемы работ будут меньше запланированного ... Будем исправлять ситуацию", - отметил глава правительства.

Гройсман добавил, что в 2018 году выполнено "более 80% запланированных работ".

"Отдельно ведем аудит и контроль работ. ... Проанализируем все случаи, где было завышение цен, использование некачественных материалов или умышленное нарушение технологии", - отметил премьер.

Украинская правда
Темы: Гройсман дороги бюджет
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