Гройсман напомнил, что в 2019-м дороги "съедят" из бюджета 55 миллиардов

В 2019 году из госбюджета на ремонт дорог будет выделено 55 млрд грн, из них 17 млрд - на местные дороги.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Закладываем на дороги в следующем году рекордные 55 млрд грн, из них 17 - на местные дороги, соединяющие райцентры. Относительно дорог местного значения - в этом году выделили регионам более 11 млрд грн, однако власти на местах использовали только 6. Фактические объемы работ будут меньше запланированного ... Будем исправлять ситуацию", - отметил глава правительства.

Гройсман добавил, что в 2018 году выполнено "более 80% запланированных работ".

"Отдельно ведем аудит и контроль работ. ... Проанализируем все случаи, где было завышение цен, использование некачественных материалов или умышленное нарушение технологии", - отметил премьер.