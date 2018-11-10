Влада Чечні опублікувала карту з "включеними" до складу територіями Дагестану

На сайті парламенту Чечні опралюднили карту республіки з оновленими кордонами з Інгушетією: до Чечні там віднесено території, які за кадастровою картою належать Дагестану.

На карті, яку опублікували 8 листопада, відображено зміни у кордонах з Інгушетією, які лідери Чечні і Інгушетії затвердили наприкінці вересня, зазначає "Кавказский узел".

Творці карти "включили" до Віденського району Чечні дві ділянки Ботліхського району Дагестану загальною площею 11,4 тис. кв. км. Це території біля озера Казеной-ам та села Ансалта, пише РІА "Дербент".

"Ділянка Ботліхського району біля озера Казеной-ам віднесена до Веденського району Чечні площею 6 622 кв. км. На території того ж Ботліхського району біля села Ансалта віднесено до Веденського району площа 4 817 кв. км, у складі якої - майже вся ділянка Лісового фонду, а також землі сільгосппризначення на захід від села Ансалта. Територіальна різниця приблизно - на двох ділянках - становить 11 440 кв.км.", - пише видання.

Те, що озеро Казеной-ам розташоване на території Ботліхського району, підтверджує опис району на сайті уряду Дагестану. Саме озеро є однією з визначних пам'яток цієї гірської ділянки, на західному (чеченському) березі якої зведено готелі і облаштовано зелену територію для туристів.

"Дождь"