Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Влада Чечні опублікувала карту з "включеними" до складу територіями Дагестану

Субота, 10 листопада 2018, 22:42

На сайті парламенту Чечні опралюднили карту республіки з оновленими кордонами з Інгушетією: до Чечні там віднесено території, які за кадастровою картою належать Дагестану.

На карті, яку опублікували 8 листопада, відображено зміни у кордонах з Інгушетією, які лідери Чечні і Інгушетії затвердили наприкінці вересня, зазначає "Кавказский узел".

Творці карти "включили" до  Віденського району Чечні дві ділянки Ботліхського району Дагестану загальною площею 11,4 тис. кв. км. Це території біля озера Казеной-ам та села Ансалта, пише РІА "Дербент".

"Ділянка Ботліхського району біля озера Казеной-ам віднесена до Веденського району Чечні площею 6 622 кв. км. На території того ж Ботліхського району біля села Ансалта віднесено до Веденського району площа 4 817 кв. км, у складі якої - майже вся ділянка Лісового фонду, а також землі сільгосппризначення на захід від села Ансалта. Територіальна різниця приблизно - на двох ділянках - становить 11 440 кв.км.", - пише видання.

 
 

Те, що озеро Казеной-ам розташоване на території Ботліхського району, підтверджує опис району на сайті уряду Дагестану. Саме озеро є однією з визначних пам'яток цієї гірської ділянки, на західному (чеченському) березі якої зведено готелі і облаштовано зелену територію для туристів.

"Дождь"

"Українська правда" у Threads

Теми: ЧечняанексіяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Чечня
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Підзахисній побитого в Чечні адвоката дали 5,5 років колонії
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: