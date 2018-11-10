Власти Чечни опубликовали карту с "присоединенными" территориями Дагестана

На сайте парламента Чечни опубликовали карту республики с обновленными границами с Ингушетией: к Чечне там отнесены территории, которые по кадастровой карте относятся к Дагестану.

На карте, которую опубликовали 8 ноября, отражены изменения в границе с Ингушетией, которые лидеры Чечни и Ингушетии утвердили в конце сентября, отмечает "Кавказский узел".

Создатели карты "включили" в Веденский район Чечни два участка Ботлихского района Дагестана общей площадью 11,4 тысячи квадратных километров. Это территории у озера Казеной-ам и села Ансалта, пишет РИА "Дербент".

"Участок Ботлихского района возле озера Казеной-ам отнесен к Веденскому району Чечни площадью 6 622 кв. км. На территории того же Ботлихского района возле села Ансалта отнесен к Веденскому району Чечни площадью 4 817 кв. км, в составе которого оказывается почти весь участок Лесного фонда, а также земли сельхозназначения к западу от села Ансалта. Территориальная разница приблизительно - на двух участках - составляет 11 440 кв. км.", - пишет издание.

О том, что озеро Казеной-ам находится и на территории Ботлихского района подтверждает описание района на сайте правительства Дагестана. Само озеро является одной из достопримечательностей этого горного участка, на западном (чеченском) берегу которого построены гостиницы и обустроена зелёная территория для туристов.

"Дождь"