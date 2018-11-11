Усик захистив титул абсолютного чемпіона світу

Український боксер Олександр Усик, абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі, провів успішний захист чемпіонських поясів.

У поєдинку, який проходив у Манчестері на стадіоні "Манчестер Арена", Усик переміг британця Тоні Белью технічним нокаутом у 8 раунді.

У перших трьох раундах Белью запам'ятався кількома серіями непоганих ударів. Українець же сильно провів 4 і 5 раунди, і одного разу ледь не відправив британця у нокдаун.

У 8 раунді перевага абсолютного чемпіона стала очевидною - Белью після серії пропущених ударів впав, а рефері після відліку зафіксував перемогу Усика технічним нокаутом.

Таким чином, український боксер вперше захистив титули чемпіона світу за версіями WBC, WBO, WBA, IBF та пояс від журналу Ring.

Нагадаємо, абсолютним чемпіоном світу Усик став у липні - у фіналі Всесвітньої суперсерії боксу у важкій вазі він за очками здолав росіянина Мурата Гассієва.

Олексій Павлиш, УП