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Усик захистив титул абсолютного чемпіона світу

Неділя, 11 листопада 2018, 00:39

Український боксер Олександр Усик, абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі, провів успішний захист чемпіонських поясів.

У поєдинку, який проходив у Манчестері на стадіоні "Манчестер Арена", Усик переміг британця Тоні Белью нокаутом у 8 раунді.

У перших трьох раундах Белью запам'ятався кількома серіями непоганих ударів. Українець же сильно провів 4 і 5 раунди, і одного разу ледь не відправив британця у нокдаун.

У 8 раунді перевага абсолютного чемпіона стала очевидною - Белью після серії пропущених ударів впав, а рефері після відліку зафіксував перемогу Усика нокаутом.

Таким чином, український боксер вперше захистив титули чемпіона світу за версіями WBC, WBO, WBA, IBF та пояс від журналу The Ring.

Після бою Усик заявив, що хоче відпочити, побути з родиною, а "уже потім будувати плани на майбутнє".

"У мене був дуже важкий рік, зараз я відчуваю велику втому. Потрібно добре відпочити, побути з родиною, близькими, друзями, відновитися", - зазначив боксер.

Водночас він підтвердив, що планує перейти у суперважкий дивізіон.

"Так, звісно, я перейду у суперважкий дивізіон. Титул абсолютного чемпіона? Звісно, я ставлю собі таку мету.

Зрозумійте, людина повинна постійно ставити перед собою нові цілі. Якщо цілей не буде - людина згасає, помирає. Я буду битися, рухатися вперед і моя кар'єрна мета - титул абсолютного чемпіона світу у суперважкій категорії", - підкреслив Усик.

Нагадаємо, абсолютним чемпіоном світу Усик став у липні - у фіналі Всесвітньої суперсерії боксу у важкій вазі він за очками здолав росіянина Мурата Гассієва.

Олексій Павлиш, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: спорт
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