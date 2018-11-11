Усик защитил титул абсолютного чемпиона мира

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Воскресенье, 11 ноября 2018, 01:39
Getty Images

Украинский боксер Александр Усик, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, провел успешную защиту чемпионских поясов.

В поединке, который проходил в Манчестере на стадионе "Манчестер Арена", Усик победил британца Тони Белью техническим нокаутом в 8 раунде.

В первых трех раундах Белью запомнился несколькими сериями неплохих ударов. Украинец же сильно провел 4 и 5 раунды, и однажды едва не отправил британца в нокдаун.

В 8 раунде преимущество абсолютного чемпиона стала очевидным - Белью после серии пропущенных ударов упал, а рефери после отсчета зафиксировал победу Усика техническим нокаутом.

Таким образом, украинский боксер впервые защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA, IBF и пояс от журнала The Ring.

После боя Усик заявил, что хочет отдохнуть, побыть с семьей, а "уже потом строить планы на будущее".

"У меня был очень тяжелый год, сейчас я чувствую большую усталость. Нужно хорошо отдохнуть, побыть с семьей, близкими, друзьями, восстановиться", - отметил боксер.

В то же время он подтвердил, что планирует перейти в супертяжелый дивизион.

"Да, конечно, я перейду в супертяжелый дивизион. Титул абсолютного чемпиона? Конечно, я ставлю себе такую ​​цель.

Поймите, человек должен постоянно ставить перед собой новые цели. Если целей не будет - человек трухнет, умирает. Я буду драться, двигаться вперед и моя карьерная цель - титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе", - подчеркнул Усик.

Напомним, абсолютным чемпионом мира Усик стал в июле - в финале Всемирной суперсерии бокса в тяжелом весе он по очкам одолел россиянина Мурата Гассиева.

Алексей Павлыш, УП
Темы: спорт
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