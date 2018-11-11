США: У Флориді перерахують голоси на виборах губернатора і сенатора

Через дуже малий розрив між кількістю голосів, отриманих претендентами на посади губернатора Флориди і представника штату у Сенаті США, проведуть перерахунок результатів виборів.

Про це повідомляє Reuters.

"Будуть перераховані голоси на 2 важливі посади - губернатора і представника штату у Сенаті.

Виборче законодавство Флориди передбачає автоматичний перерахунок голосів, якщо різниця між кількістю голосів, отриманих двома кандидатами, не перевищує 0,5 відсотка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після підрахунку результатів заочного голосування незначна перевага кандидатів-республіканців "настільки зменшилась, що стало необхідно перераховувати голоси".

За останніми даними, жителі Флориди обрали в Сенат республіканця Ріка Скотта, який був губернатором штату. Але його суперник демократ Білл Нельсон відстав від нього на 12,5 тисяч голосів, тобто різниця між кандидатами становить близько 0,15%.

У боротьбі за посаду губернатора республіканець Рон ДеСантіс випереджає демократа Ендрю Гіллума на 33,7 тисячі голосів, або 0,41 відсотка. Гіллум, який може стати першим афро-американським губернатором Флориди, ініціював перерахунок голосів.

Результати перерахунку обіцяють оприлюднити не пізніше наступного четверга, 15 листопада.

Нагадаємо, за результатами проміжних виборів у США Республіканська партія Дональда Трампа втратила більшість у Палаті представників - нижній палаті Конгресу.

В той же час, Республіканська партія зберігає контроль у верхній палаті американського парламенту - Сенаті.

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