Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США: У Флориді перерахують голоси на виборах губернатора і сенатора

Неділя, 11 листопада 2018, 01:37

Через дуже малий розрив між кількістю голосів, отриманих претендентами на посади губернатора Флориди і представника штату у Сенаті США, проведуть перерахунок результатів виборів.

Про це повідомляє Reuters.

"Будуть перераховані голоси на 2 важливі посади - губернатора і представника штату у Сенаті.

Виборче законодавство Флориди передбачає автоматичний перерахунок голосів, якщо різниця між кількістю голосів, отриманих двома кандидатами, не перевищує 0,5 відсотка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після підрахунку результатів заочного голосування незначна перевага кандидатів-республіканців "настільки зменшилась, що стало необхідно перераховувати голоси".

За останніми даними, жителі Флориди обрали в Сенат республіканця Ріка Скотта, який був губернатором штату. Але його суперник демократ Білл Нельсон відстав від нього на 12,5 тисяч голосів, тобто різниця між кандидатами становить близько 0,15%.

У боротьбі за посаду губернатора республіканець Рон ДеСантіс випереджає демократа Ендрю Гіллума на 33,7 тисячі голосів, або 0,41 відсотка. Гіллум, який може стати першим афро-американським губернатором Флориди, ініціював перерахунок голосів.

Результати перерахунку обіцяють оприлюднити не пізніше наступного четверга, 15 листопада.

Нагадаємо, за результатами проміжних виборів у США Республіканська партія Дональда Трампа  втратила більшість у Палаті представників  - нижній палаті Конгресу.

В той же час, Республіканська партія зберігає контроль у верхній палаті американського парламенту - Сенаті.

Детально читайте у статті Європравди "Запобіжник проти Трампа: чому результати виборів у США є успішними для України"

Теми: СШАвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
США
Парламент Чехії схвалив оборонну угоду зі США
NASAMS, снаряди і техніка: США оголосили нову військову допомогу Україні на $1,3 млрд
Потенційний кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: