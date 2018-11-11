США: У Флориді перерахують голоси на виборах губернатора і сенатора

199 переглядів
Неділя, 11 листопада 2018, 02:37

Через дуже малий розрив між кількістю голосів, отриманих претендентами на посади губернатора Флориди і представника штату у Сенаті США, проведуть перерахунок результатів виборів.

Про це повідомляє Reuters.

"Будуть перераховані голоси на 2 важливі посади - губернатора і представника штату у Сенаті.

Виборче законодавство Флориди передбачає автоматичний перерахунок голосів, якщо різниця між кількістю голосів, отриманих двома кандидатами, не перевищує 0,5 відсотка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після підрахунку результатів заочного голосування незначна перевага кандидатів-республіканців "настільки зменшилась, що стало необхідно перераховувати голоси".

За останніми даними, жителі Флориди обрали в Сенат республіканця Ріка Скотта, який був губернатором штату. Але його суперник демократ Білл Нельсон відстав від нього на 12,5 тисяч голосів, тобто різниця між кандидатами становить близько 0,15%.

У боротьбі за посаду губернатора республіканець Рон ДеСантіс випереджає демократа Ендрю Гіллума на 33,7 тисячі голосів, або 0,41 відсотка. Гіллум, який може стати першим афро-американським губернатором Флориди, ініціював перерахунок голосів.

Результати перерахунку обіцяють оприлюднити не пізніше наступного четверга, 15 листопада.

Нагадаємо, за результатами проміжних виборів у США Республіканська партія Дональда Трампа  втратила більшість у Палаті представників  - нижній палаті Конгресу.

В той же час, Республіканська партія зберігає контроль у верхній палаті американського парламенту - Сенаті.

Детально читайте у статті Європравди "Запобіжник проти Трампа: чому результати виборів у США є успішними для України"

Теми: США вибори
powered by lun.ua
По темі
Міністр енергетики США про "Північний потік-2": РФ має історію відключень газопостачання 11 листопада 2018, 00:58
Нові санкції CША вперше визнали, що РФ контролює частину Донбасу - Волкер 10 листопада 2018, 15:23
В Конгресі США закликають Трампа запровадити другий етап санкцій проти РФ за Скрипалів 10 листопада 2018, 03:38
Усі новини
Головні новини
Усик захистив титул абсолютного чемпіона світу
В Австрії заарештували російського шпигуна, йому "світить" до 10 років тюрми
Порошенко чекає реакції на "вибори" в ОРДЛО від G7, ЄС та США
Порошенко - українцям в ОРДЛО: Не беріть участь у фейкових виборах
Усі новини
психологія

22 ілюстрації, які змусять по-іншому поглянути на світ

опитування

Де у світі найоптимістичніші підлітки і від чого залежить їх настрій