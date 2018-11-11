США: Во Флориде пересчитают голоса на выборах губернатора и сенатора

Из-за небольшого разрыва между количеством голосов, полученных претендентами на должности губернатора Флориды и представителя штата в Сенате США, проведут пересчет результатов выборов.

Об этом сообщает Reuters.

"Будут пересчитаны голоса на 2 важные должности - губернатора и представителя штата в Сенате.

Избирательное законодательство Флориды предусматривает автоматический пересчет голосов, если разница между количеством голосов, полученных двумя кандидатами, не превышает 0,5 процента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после подсчета результатов заочного голосования незначительное преимущество кандидатов-республиканцев "настолько уменьшилась, что стало необходимо пересчитывать голоса".

По последним данным, жители Флориды выбрали в Сенат республиканца Рика Скотта, который был губернатором штата. Но его соперник демократ Билл Нельсон отстал от него на 12,5 тысяч голосов, то есть разница между кандидатами составляет около 0,15%.

В борьбе за пост губернатора республиканец Рон ДеСантис опережает демократа Эндрю Гиллума на 33,7 тысячи голосов, или 0,41 процента. Гиллум, который может стать первым афро-американским губернатором Флориды, инициировал пересчет голосов.

Результаты перерасчета обещают обнародовать не позднее следующего четверга, 15 ноября.

Напомним, по результатам промежуточных выборов в США Республиканская партия Дональда Трампа потеряла большинство в Палате представителей - нижней палате Конгресса.

В то же время, Республиканская партия сохраняет контроль в верхней палате американского парламента - Сенате.

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